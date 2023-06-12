美國再制裁涉「伊朗陸企」 北京怒批美方無理打壓

中國商務部周一（6月12日）發布聲明，反對美國以所謂涉及伊朗為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」實施制裁。

商務部新聞發言人表示，美方做法缺乏事實依據，缺少正當程序，損害中國企業和個人的合法權益。美方應停止對中國企業和個人的無理打壓。這位發言人稱，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。

上周，美國財政部對中國大陸、香港和伊朗的六家實體和七名個人實施制裁，理由是他們涉嫌幫助伊朗獲得研制彈道導彈的零件與技術。

被制裁的公司包括北京閃亮之夜科技發展有限公司（Beijing Shiny Nights Technology Development Co., Ltd）、青島中融通貿易發展有限公司（Qingdao Zhongrongtong Trade Development）、香港Ke.Do國際貿易公司 （Hong Kong Ke.Do International Trade Co.)、香港Lingoe加工工程公司（Lingoe Process Engineering Limited） 以及浙江輕機實業有限公司（Zhejiang Qingji Ind. Co.）。<

美國財政部稱，這些中國公司向已受到制裁的伊朗政府機構和密切參與建造導彈的私營公司運送了用於生產核燃料的離心機、具有潛在軍事用途的有色金屬、電子器件和陀螺儀。華盛頓擔心伊朗計劃發展核武器，並將其裝載到彈道導彈上，威脅以色列和其他國家。

美國財政部外國資產控制辦公室還對伊朗駐北京的武官達烏德‧達姆加尼(Davoud Damghani)進行制裁，稱該武官協調了包括伊朗國防和武裝部隊後勤部的子公司在內的伊朗最終用戶從中國進行的軍事相關採購。

制裁措施禁止美國公司和個人以及在美國設有分支機構的跨國銀行等企業與被列入黑名單的公司進行交易。

制裁名單越來越長

美國財政部今年3月宣布將五家中國公司和一人列入制裁名單，稱其涉及向伊朗無人機制造商提供部件。五家中國公司分別為：杭州富陽Koto機械有限公司，及其在香港掛名的公司Raven國際貿易有限公司；桂林阿爾法橡塑科技有限公司；深圳卡斯波羅科技有限公司，S&C Trade PTY Co., Ltd。

美國財政部表示，這些總部位在中國的公司向伊朗航空制造工業公司（HESA）銷售、運輸數以千計的航空組件，包括可用於無人機的部件，並稱這些公司與俄羅斯對烏克蘭的攻擊、伊朗襲擊海灣地區的油輪存在間接關系，因為在事件中，俄伊雙方皆使用了由HESA所制造的Shahed-136型無人機，且該伊朗公司由伊朗國防部間接控制。

此外，《華爾街日報》今年2月曾報導，美國當局在考慮對向伊朗安全部隊出售產品的中國監控設備公司實施制裁。當時鎖定的目標是總部位於天津市的電子設備制造商天地偉業技術有限公司（Tiandy Technologies）。報導稱， 天地偉業將產品出售給伊朗的伊斯蘭革命衛隊。

天地偉業於去年12月就已被美國商務部列入貿易黑名單，原因是這家公司利用臉部識別技術協助中國政府迫害新疆地區少數民族維吾爾人，並向伊朗的安全部門、警察和軍隊出售監控設備。

（路透社、法新社、美聯社）

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