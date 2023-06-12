宏都拉斯：支持一中原則、反對台灣獨立

宏都拉斯今年三月與我斷交改與中共建交，宏國總統卡斯楚連日對中國進行國事訪問，大陸國家主席習近平今天下午為她舉行歡迎儀式，雙方會晤並發表中宏聯合聲明，宏都拉斯支持並遵守一中原則，反對台灣獨立。

新華社報導，聯合聲明指出，雙方一致認為，中宏在一個中國原則基礎上建立外交關係翻開兩國關係新的歷史篇章，順應時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益。

雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中宏建立和發展關係的根本前提和政治基礎。宏都拉斯政府支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的「臺灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

宏方願積極參與一帶一路倡議。雙方將在一帶一路合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接，深化各領域交流合作，踐行共商共建共用原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，實現一帶一路合作高標準、惠民生、可持續目標，促進雙方可持續發展和共同繁榮。

在中宏關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識。雙方願採取有效政策措施，促進雙方人員往來；中方歡迎宏特色產品進入中國市場，願為此提供便利，宏方願積極用好上海進博會等平臺擴大對華出口；中方鼓勵中國企業參與宏經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目，宏方歡迎中國企業赴宏投資興業，願提供政策支援和便利；中方願向宏方提供衛生、教育領域機會；雙方將加強金融、農業、教育、醫療、文化、旅遊、科技、媒體等領域交流合作。

中宏雙方還簽署一系列成果文件、建立有關合作機制表示滿意，其中涉及經濟、貿易、質檢、投資、政治磋商、農業合作、科技創新、文化和高等教育、外交學院間合作、互免簽證等領域。

卡斯楚總統對習近平主席及中國政府和人民在訪問期間給予的熱情友好接待表示衷心感謝，歡迎習近平主席對宏都拉斯進行國事訪問，以加強兩國友好關係。