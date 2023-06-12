最後一名印度記者傳被要求離境 陸反控受不公正待遇

近年隨邊境等情勢造成緊張，中印也上演記者驅逐戰，據彭博社近日報導，中國大陸已要求最後一名印度報業托拉斯（Press Trust Of India）記者離開。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，印度媒體近年來有4名常駐中國記者，目前仍有一名在中國正常工作生活。他進一步反控，近年來印方對中國駐印媒體採取不公正歧視性待遇。

汪文斌說，中方此前也應詢介紹過有關中印媒體問題，2020年以來，印方拒不審批中方記者常駐申請，並堅持只給中方駐印媒體三個月甚至一個月的有效簽證，導致中方記者從14人銳減到目前的只有一個人，而且印方目前仍未同意為中方最後一名駐印記者延期簽證。

汪文斌接著表示，印度媒體近年來有4名常駐中國記者，目前仍有一名在中國正常工作生活。

他指控，近年來印方對中國駐印媒體採取不公正歧視性待遇，有的中方記者等待駐印簽證已達3年之久，有的記者駐印5年期間，連續7次拿到的簽證有效期都不足一個月，甚至只有短短15天，導致很多中方記者前一輪申請剛獲批准，就面臨到期，長期處於居留許可、銀行卡、駕駛證、手機卡過期，無法辦理狀態。更有中國的駐印記者在駐印5年期間，長達4年半的時間裡，無法辦理當地的銀行卡。

汪文斌還舉例，近期新華社駐新德里分社前社長胡曉明，就其親身遭遇發表了一篇報導，「大家可以看一看」。他並強調，中方一直像朋友和家人一樣善待印度駐華記者，中方保持克制，秉持善意，和印方多次溝通，令人遺憾的是印方一直沒有採取行動解決問題，出現這種局面絕非中方希望看到的。

汪文斌說，中方願繼續本著相互尊重，平等互利的原則，和印方保持溝通，希望印方和中方相向而行，採取切實有效措施，盡快為中方常駐記者審查簽證，取消對中國記者的不合理限制措施，為恢復中印兩國媒體正常交往創造有利條件。

彭博社報導，自2020年中印邊境發生鬥毆事件以來，兩國關係變得緊張，印度先前有4名記者駐華，但《印度斯坦時報》記者近日因簽證續簽問題離開，而來自Prasar Bharati和《印度教報》的兩名印度記者，在4月拒絕續簽簽證。與此同時，中國目前只有一名記者留在印度等待簽證續簽。