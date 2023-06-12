陸外交部未證實布林肯訪華 抨吳釗燮賣台
據法新社等多家外媒報導，美國國務卿布林肯計畫18日訪問中國大陸，但大陸外交部發言人汪文斌12日對此回應稱，「我沒有可以提供的消息」。
在12日下午召開的大陸外交部例行記者會上，有媒體提問，有美國官員稱布林肯計畫18日訪華，汪文斌說，「關於你提到的有關訪問，我沒有可以提供的消息。」
另，汪文斌還就外交部長吳釗燮日前接受BBC專訪時，感謝美國提供防禦性武器及協訓士兵等言論做出回應。
汪文斌表示，無論美方嘴上如何表達「挺台」之意，心裡真正想的只是如何利用，甚至犧牲台灣來維護美國自身利益。
他認為，民進黨當局給鼓吹「毀台」論調的美國政客授勳，甘當美「以台制華」戰略的棋子和炮灰，只會給台灣帶來深重禍害，將台灣民眾推向災難的深淵。
汪文斌稱，相信廣大台灣同胞會認清美國的「害台」野心和民進黨當局的「賣台」本質，堅定站在民族大義和歷史正義一邊。
他並重申，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分」，將堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反制一切「害台」、「賣台」行徑。
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