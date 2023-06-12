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宏駐陸使館揭牌 卡斯楚今會習近平

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
宏都拉斯駐中國大使館11日上午在北京開館，由宏都拉斯外長雷納（右）與大陸外長秦剛共同為大使館揭牌。（截圖自央視新聞）
宏都拉斯駐中國大使館11日上午在北京開館，由宏都拉斯外長雷納（右）與大陸外長秦剛共同為大使館揭牌。（截圖自央視新聞）

今年三月，宏都拉斯與我斷交後，積極推進與中國大陸的外交關係。宏國駐中國大陸使館昨天在北京舉行開館儀式，大陸國務委員兼外長秦剛和宏國外長雷納共同揭牌。秦剛在儀式上強調「一個中國原則」，並指宏國總統卡斯楚正對大陸進行國事訪問，與大陸國家主席習近平舉行會晤，將引領雙邊關係邁上新高度。

另據外電引述宏都拉斯總統新聞秘書處稱，卡斯楚將於十二日與習近平會面。雙方會討論加強雙邊關係、造福兩國等議題。

據大陸外交部發布，秦剛在宏都拉斯駐北京使館開館儀式上表示，兩個月前，中宏在「一個中國原則」基礎上建立外交關係，開創了中宏關係新時代。他宣稱，中宏關係快速發展的事實證明，堅持「一個中國原則」是大勢所趨，中宏建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。

秦剛又稱，卡斯楚訪問大陸具有里程碑意義，與習近平的會晤將引領雙邊關係邁上新高度。中方願和宏方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，不斷深化各領域互利合作。

據陸方新聞稿，雷納表示，宏方將堅定恪守「一個中國原則」。

另據澎湃新聞報導，被問及期待此訪與中方達成哪些具體協議，雷納回應，希望在教育、文化、旅遊業、商貿、能源、技術、基礎設施等領域同中方增進合作。

卡斯楚正在中國大陸進行為期六天的國事訪問，這是她首次訪問大陸。她是在九日傍晚抵達上海，十日晚間抵達北京。

此次宏都拉斯代表團訪問大陸，將舉行「中國—宏都拉斯貿易投資論壇」等活動。

宏都拉斯 秦剛 卡斯楚

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