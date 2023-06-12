習喊科技自強 雙循環突破封鎖

在北京面臨地緣政治風險及美中競爭升高之際，中共總書記習近平日前在內蒙古考察時強調，推動「雙循環」不是要閉關鎖國，「而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好」。他意有所指稱，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」；又喊話說，「現在中國要靠高水準科技自立自強」，構建新發展格局來突破科技難關。

習近平五到八日前往內蒙古考察，新華社十日刊出考察紀實。習所謂「雙循環」是指「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，早在二○二○年四月中共中央財經委第七次會議上，習就提出「要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。同年五月，中共政治局常委會提出「新發展格局」，意涵包括擴大內需市場，但保持對外開放。

根據紀實，習近平七日前往呼和浩特市的中環產業園考察時表示，在各種可以預見和難以預見的「狂風暴雨、驚濤駭浪」中，最重要的是做好自己的事。

他指出，構建新發展格局，首先要把「國內大循環」搞好，這是治本之策。而「雙循環不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好」。中國大陸敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。

習近平似有意藉此場合回應近年北京遭美國實施貿易和科技制裁，他喊話稱，「現在中國要靠高水準科技自立自強、構建新發展格局來攻克（突破）科技難關」。

他又似乎暗批美國，宣稱「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」。他重申，中華民族一定要復興，要繼續攻堅克難，再上層樓。

就「共同富裕」理念，習近平稱，共同富裕體現中國特色社會主義本質要求，但不是綁在一起像「螃蟹」一樣動不了，要鼓勵部分人先富起來，但後半句話不能忘，「先富帶後富」，「這符合中國特色社會主義發展道路，走正道就是這麼走」。

習近平考察內蒙古期間，主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」（西北、華北和東北）等重點生態工程建設座談會，並考察巴彥淖爾農業示範區、林場，以及呼和浩特綠色轉型及邊境管控等。

值得注意的是，習近平五月卅日主持召開廿屆中央國安委第一次會議，會議也提到，當前面臨國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大，要準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗。