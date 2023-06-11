6月16日海峽論壇 藍夏立言率團參加

中國大陸將在六月十六、十七日舉辦第十五屆「海峽論壇」，國民黨文傳會主委林寬裕昨天表示，為了推動兩岸關係交流發展，國民黨預計將由副主席夏立言率團參與，會在符合「兩岸人民關係條例」與相關法令的規範下進行，也會和台商、台生與台胞會面，看是否有需要協助，並與對岸相關部門溝通。

林寬裕表示，夏立言一行人預計十六日出發，十九日返回台灣，隨行團員包括國民黨大陸事務部及智庫人員，活動都屬於民間交流，且海峽論壇受邀方很多，夏立言應該就是參與開幕等部分活動，其他會去和對岸台胞們多了解生活狀況。

林寬裕指出，過去台胞們常透過國民黨來反映和解決一些困難如包機、兩岸來往等問題，這次也一樣，國民黨會盡力為台胞爭取權益，如有狀況會代為向相關部門轉達。

林寬裕強調，對於能促進兩岸和平及兩岸健康交流，國民黨都會努力，因此這次海峽論壇也是在合於法令的情況下，到對岸進行交流。

去年受到疫情影響，夏立言是以視訊形式參與「海峽論壇」會議。