習近平表態 支持南非辦金磚峰會

南非是今年金磚國家（ＢＲＩＣＳ）輪值主席國，將負責舉辦峰會，不過因國際刑事法院（ＩＣＣ）於三月發出對俄羅斯總統普亭的逮捕令，據傳因南非身為ＩＣＣ一員，但俄羅斯又是金磚國家會員國，兩國關係密切，考慮請大陸或莫三比克代為主辦峰會。大陸國家主席習近平九日與南非總統拉瑪福薩通話時表示，中方支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。

新華社報導，習近平指出，今年是金磚「南非年」，中方願同南非提升兩國關係水平，構建高水平「中南命運共同體」，一道踐行真正的多邊主義，攜手維護廣大發展中國家共同利益，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉瑪福薩表示，南中合作使非洲受益。南非將同中國等金磚成員國為加強金磚合作深化溝通協調。他還說，南非支持中方的「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，希望有關各方盡快恢復談判。南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突盡快結束。

環球網報導，南非政府五月底宣布，在六月的金磚國家外長會議及八月的金磚國家領導人第十五次峰會期間，給予與會者外交豁免權。外媒指出，這一決定可能為俄羅斯總統普亭赴會打開大門。

環球網引述南非「目擊者新聞」指出，南非總統府部長恩特沙韋尼已在八日表示，南非不會執行國際刑事法院對普亭發布的逮捕令。她強調，因為逮捕俄羅斯總統等於向俄「宣戰」，南非不會這麼做。

金磚國家成員國包含巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。報導指，今年峰會將於八月下旬在南非約翰尼斯堡舉行。俄總統新聞秘書佩斯科夫五月底曾表示，俄羅斯將以適當級別出席峰會。