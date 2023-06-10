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李尚福會見泰國陸軍司令 強調推動兩國陸軍務實合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸防長李尚福10日於北京會見泰國陸軍司令，強調推動兩國陸軍務實合作，並辦好中泰陸軍、多國聯合演習。(美聯社)
大陸防長李尚福10日於北京會見泰國陸軍司令，強調推動兩國陸軍務實合作，並辦好中泰陸軍、多國聯合演習。(美聯社)

據大陸國防部官網消息，大陸國務委員兼國防部長李尚福10日上午，在北京會見泰國陸軍司令納隆潘。李尚福表示，中方願與泰方舉辦好中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練、「和平友誼-2023」多國聯合演習，並推動兩國陸軍務實合作取得更多成果。

李尚福表示，在兩國領導人戰略引領下，中泰關係從「中泰一家親」到「命運共同體」，被賦予新的時代內涵，煥發強大生機與活力，他並稱，作為兩國關係的重要組成部分，中泰兩軍關係發展勢頭良好。

李尚福指出，亞太地區安全正面臨挑戰，中方願同泰方共同維護地區穩定，確保亞太長治久安，並舉辦好中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練、「和平友誼-2023」多國聯合演習等重要合作項目，推動兩軍，特別是兩國陸軍務實合作取得更多成果。

納隆潘則說，泰中是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴，在高層交往、經貿、文化等領域合作成果豐碩。泰方感謝中方一直以來在各方面給予的大力支持與寶貴幫助，讚賞並堅定支持中方在維護地區安全穩定中發揮重要作用。願同中方共同努力，繼續弘揚「泰中一家親」特殊情誼，不斷書寫兩國兩軍關係新的篇章。

據環球時報，「和平友誼」聯合軍演始於2014年。「和平友誼-2014」是大陸和馬來西亞軍隊聯合桌面推演開始儀式在吉隆坡舉行；「和平友誼-2015」聯合演習亦在馬來西亞舉行，這是中馬兩軍首次實兵聯演；「和平友誼-2018」擴充為中馬泰聯合軍演。

今年即將舉行的「和平友誼-2023」再度擴員，從中馬泰三國，擴展為中、柬、寮、馬、泰、越六國，參與方甫於5月底在廣州舉辦聯演首輪磋商，就演習課題、時間地點、想定背景、內容方法和相關保障等問題，進行了研究協商、溝通協調，達成了系列共識並簽署磋商紀要。

另，最近一次中泰兩軍聯合演習，是去年8月的「鷹擊-2022」中泰空軍聯合訓練，主要課目包括空中支援、對地突擊、小規模和大規模兵力運用等，當時共軍空軍派出殲擊機、殲轟機、預警機等參訓。

大陸防長李尚福10日於北京會見泰國陸軍司令，強調推動兩國陸軍務實合作，並辦好中泰陸軍、多國聯合演習。圖為共軍與泰軍2015年舉行「鷹擊-2015」聯合訓練閉幕式飛行表演。（新華社）
大陸防長李尚福10日於北京會見泰國陸軍司令，強調推動兩國陸軍務實合作，並辦好中泰陸軍、多國聯合演習。圖為共軍與泰軍2015年舉行「鷹擊-2015」聯合訓練閉幕式飛行表演。（新華社）

馬來西亞 演習 陸軍

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