李尚福會見泰國陸軍司令 強調推動兩國陸軍務實合作

據大陸國防部官網消息，大陸國務委員兼國防部長李尚福10日上午，在北京會見泰國陸軍司令納隆潘。李尚福表示，中方願與泰方舉辦好中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練、「和平友誼-2023」多國聯合演習，並推動兩國陸軍務實合作取得更多成果。

李尚福表示，在兩國領導人戰略引領下，中泰關係從「中泰一家親」到「命運共同體」，被賦予新的時代內涵，煥發強大生機與活力，他並稱，作為兩國關係的重要組成部分，中泰兩軍關係發展勢頭良好。

李尚福指出，亞太地區安全正面臨挑戰，中方願同泰方共同維護地區穩定，確保亞太長治久安，並舉辦好中泰「突擊-2023」陸軍聯合訓練、「和平友誼-2023」多國聯合演習等重要合作項目，推動兩軍，特別是兩國陸軍務實合作取得更多成果。

納隆潘則說，泰中是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴，在高層交往、經貿、文化等領域合作成果豐碩。泰方感謝中方一直以來在各方面給予的大力支持與寶貴幫助，讚賞並堅定支持中方在維護地區安全穩定中發揮重要作用。願同中方共同努力，繼續弘揚「泰中一家親」特殊情誼，不斷書寫兩國兩軍關係新的篇章。

據環球時報，「和平友誼」聯合軍演始於2014年。「和平友誼-2014」是大陸和馬來西亞軍隊聯合桌面推演開始儀式在吉隆坡舉行；「和平友誼-2015」聯合演習亦在馬來西亞舉行，這是中馬兩軍首次實兵聯演；「和平友誼-2018」擴充為中馬泰聯合軍演。

今年即將舉行的「和平友誼-2023」再度擴員，從中馬泰三國，擴展為中、柬、寮、馬、泰、越六國，參與方甫於5月底在廣州舉辦聯演首輪磋商，就演習課題、時間地點、想定背景、內容方法和相關保障等問題，進行了研究協商、溝通協調，達成了系列共識並簽署磋商紀要。