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吳釗燮傳將訪歐 北京警告歐洲：不為台獨勢力張目

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部發言人汪文斌9日指出，歐方應「認清台灣問題的實質，恪守在一個中國原則上對中方所作的莊重承諾」。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌9日指出，歐方應「認清台灣問題的實質，恪守在一個中國原則上對中方所作的莊重承諾」。（圖／取自大陸外交部官網）

外交部長吳釗燮傳出將於下周訪問歐洲，並與捷克總統同台出席活動，對這樣的消息，大陸外交部警告歐方，「認清台灣問題的實質，恪守在一個中國原則上對中方所作的莊重承諾，不為台獨勢力張目，不以任何名義同台灣地區進行官方往來」。

大陸外交部發言人汪文斌9下午在記者會上，面對美媒路透社提問吳釗燮的出訪行程時先指出，「沒有什麼台灣『外長』，只有中國地方的外事部門負責人」。

汪文斌強調，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是北京同世界各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。「我們敦促歐方認清台灣問題的實質，恪守在一個中國原則上對中方所作的莊重承諾，不為『台獨』勢力張目，不以任何名義同台灣地區進行官方往來」。

不過，目前大陸駐捷克使館、駐歐盟使團都仍未就吳釗燮下周訪歐的消息做出回應。

此前在2023年3月，大陸駐捷克大使馮飆在捷克媒體發表文章指出，捷克某些人執意操弄涉台議題，干涉中國內政，向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，「嚴重影響中捷關係正常發展」。而3月底捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問台北時，上述使館發言人表示強烈譴責，並敦促捷方恪守一個中國原則，「立即採取有效措施消除惡劣影響，以實際行動維護中捷關係發展大局」。

捷克 吳釗燮 台獨

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