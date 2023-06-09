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中俄參謀長視訊：俄軍將參加大陸「北部．聯合」軍演

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
共軍與俄軍將開展「北部．聯合–2023」演習。圖為2021年雙方在寧夏青銅峽地區進行軍演。（新華社）
共軍與俄軍將開展「北部．聯合–2023」演習。圖為2021年雙方在寧夏青銅峽地區進行軍演。（新華社）

共軍與俄軍又將舉行聯合軍演，解放軍中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立9日與俄羅斯國防部第一副部長兼武裝力量總參謀長格拉西莫夫舉行視訊通話，雙方確認，俄方將應邀參加大陸組織的「北部．聯合–2023」演習。

上述消息由大陸國防部披露，這也是官方首次公開劉振立與外國軍隊首腦通話的活動。另據俄羅斯衛星通訊社消息，格拉西莫夫（Valery Gerasimov）表示，俄中在國際舞台上協調配合對世界局勢產生穩定作用，他並指出，俄中聯合作戰訓練活動仍應是未來雙方合作的一個重要領域。

共軍與俄軍6日至7日才在日本海、東海、西太平洋海域上空完成第6次聯合空中戰略巡航，並首度將行動延伸至第二日。不過此次「北部．聯合–2023」演習確切時間與地點，則目前並未有具體消息。

公開資料顯示，2022年共軍曾派出2000餘名兵力到俄羅斯參加「東方–2022」軍演，而2021年，俄軍則赴大陸青銅峽地區，與共軍雙方一共動員1萬餘名兵力進行「西部．聯合–2021」軍演。此外雙方還多次進行過海上聯合軍演，包含2023年3月在阿曼灣進行的中俄伊「安全紐帶-2023」海上聯合軍演。

軍演 共軍 俄羅斯

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