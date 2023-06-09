快訊

19禁辣舞太衝擊！Jennie演員之路下一步爆「加入漫威宇宙」　角色、人物故事曝光

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳中國將在古巴建間諜基地 五角大廈：消息不準確

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美媒日前報導大陸與古巴達成秘密協議，將在古巴建設「間諜基地」監視美國，五角大廈與古巴外交部則予以否認。圖為大陸在古巴建設的太陽能廠，為示意圖。（取自新華社）
美媒日前報導大陸與古巴達成秘密協議，將在古巴建設「間諜基地」監視美國，五角大廈與古巴外交部則予以否認。圖為大陸在古巴建設的太陽能廠，為示意圖。（取自新華社）

美媒華爾街日報、CNN日前報導指出，大陸與古巴達成秘密協議，將在距離美國佛州約160公里處的島嶼上建設「間諜基地」，不過，五角大廈新聞秘書萊德（Pat Ryder）於8日新聞發佈會上表示，相關報導並不準確，並表示美國將繼續關注中國在西半球及世界各地的任何相關活動。古巴副外長科西奧(Carlos Fernandez de Cossio)亦發聲明指「完全虛假且毫無根據」，否認了與中國建立軍事基地來監視美國。

日前，美媒引述某熟悉機密情報的美國官員的話稱，古巴已和中國達成一項秘密協議，允許中國在古巴一座島嶼上建設電子竊聽設施，若設施建成，中國能夠收集位於佛州的美國軍事基地的情報，並監控船隻交通。而中國為獲取許可，已同意向古巴支付數十億美元。

對此，萊德回應表示，「我看到了那則報導。基於我們掌握的信息，那是不準確的。我們不知道中國和古巴分別發展了任何類型的間諜站。我想說，這兩個國家的關係是我們持續關注的」。

古巴副外長科西奧則在推特發布聲明，直指報導「完全虛假且毫無根據」，他提到，根據《拉美及加勒比國家共同體》，古巴拒絕在拉美和加勒比地區有任何外國軍事存在，如一直以來，古巴一再批評美國強佔該國關塔那摩領土建設軍事基地。

科西奧還表示，「此類誹謗是由美國官員捏造，都是胡說八道」，並稱美媒和美官員炒作此事的目的，是為了對古巴封鎖、侵略尋找藉口，以試圖矇騙美國和世界輿論。

白宮國安委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）日前接受節目採訪時也表示，「我們看到了這份報告，這是不準確的」。但他補充說道，美國確實對中國和古巴的關係感到擔憂。

古巴 美國 國軍

延伸閱讀

美媒：中國將重金在古巴建竊聽設施

歐非中東、拉美 少碰為妙

拉美與亞洲不含日本股市 迎來資金淨流入

美墨邊境危機倒數中？「Title 42」入美禁令到期，上萬移民聚集邊界

相關新聞

傳中國將在古巴建間諜基地 五角大廈：消息不準確

美媒華爾街日報、CNN日前報導指出，大陸與古巴達成秘密協議，將在距離美國佛州約160公里處的島嶼上建設「間諜基地」，不過...

中駐韓大使晤韓最大在野黨黨魁：台灣關乎中韓關係基礎

中國大陸駐韓國大使邢海明8日與南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明會晤，雙方就中韓關係、朝鮮半島問題進行交流，並談及台灣問...

中國AI發展必須「姓黨」？他指顯現習近平的掌權焦慮

中國國家主席習近平日前召開國家安全委員會會議，下令加強監管中國人工智慧（AI）發展，會議文件表明中共正在強化全方位監控體系，起草法案要求AI發展必須反映「社會主義核心價值觀」，並且不得「包含顛覆國家政權的內容」。種種跡象顯示習近平對於維持政權穩定極為焦慮。

持續抗議澳英美核潛艇計畫 陸：衝擊核武不擴散原則

澳英美組成的三邊安全伙伴關係「AUKUS」將合作建立新核動力潛艇艦隊，被視作抗衡中國在印太地區的影響力，挑動北京當局敏感...

春哥侃陸／美中關係怎麼走？北京智庫先研究新一代80後中國通

在美國國務卿布林肯傳出將訪陸的此刻，中美關係連日來再成熱門的話題，鑽研政治的、沉醉財經的觀察家們，都在研究中美關係新動向。北京的對美智庫則有新見解，認為下屆美國總統不論是誰，都將湧現出一批新的、80後「中國通」幕僚，其中包括正在訪台的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），他們未來可能進入決策圈，研究這群「80後中國通」成為最新重點。 另一方面，日本媒體最近一篇報導，顯示中國大陸可能將與美國將「漸進式脫鉤」...

台商趕大選投票 7月13日復籍最後一天

海基會昨提醒，因疫情先前未能返台導致戶籍被遷出的台商，若欲趕上明年一月十三日總統、副總統暨立法委員選舉，必須在今年七月十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦