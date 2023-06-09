傳中國將在古巴建間諜基地 五角大廈：消息不準確

美媒華爾街日報、CNN日前報導指出，大陸與古巴達成秘密協議，將在距離美國佛州約160公里處的島嶼上建設「間諜基地」，不過，五角大廈新聞秘書萊德（Pat Ryder）於8日新聞發佈會上表示，相關報導並不準確，並表示美國將繼續關注中國在西半球及世界各地的任何相關活動。古巴副外長科西奧(Carlos Fernandez de Cossio)亦發聲明指「完全虛假且毫無根據」，否認了與中國建立軍事基地來監視美國。

日前，美媒引述某熟悉機密情報的美國官員的話稱，古巴已和中國達成一項秘密協議，允許中國在古巴一座島嶼上建設電子竊聽設施，若設施建成，中國能夠收集位於佛州的美國軍事基地的情報，並監控船隻交通。而中國為獲取許可，已同意向古巴支付數十億美元。

對此，萊德回應表示，「我看到了那則報導。基於我們掌握的信息，那是不準確的。我們不知道中國和古巴分別發展了任何類型的間諜站。我想說，這兩個國家的關係是我們持續關注的」。

古巴副外長科西奧則在推特發布聲明，直指報導「完全虛假且毫無根據」，他提到，根據《拉美及加勒比國家共同體》，古巴拒絕在拉美和加勒比地區有任何外國軍事存在，如一直以來，古巴一再批評美國強佔該國關塔那摩領土建設軍事基地。

科西奧還表示，「此類誹謗是由美國官員捏造，都是胡說八道」，並稱美媒和美官員炒作此事的目的，是為了對古巴封鎖、侵略尋找藉口，以試圖矇騙美國和世界輿論。

白宮國安委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）日前接受節目採訪時也表示，「我們看到了這份報告，這是不準確的」。但他補充說道，美國確實對中國和古巴的關係感到擔憂。