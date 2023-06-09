台商趕大選投票 7月13日復籍最後一天

海基會昨提醒，因疫情先前未能返台導致戶籍被遷出的台商，若欲趕上明年一月十三日總統、副總統暨立法委員選舉，必須在今年七月十三日以前完成復籍。

海基會副秘書長蔡孟君表示，如何恢復戶籍趕上明年選舉投票，這是近期台商詢問度相當高的問題；前一段時間不少台商由於疫情關係，導致戶籍被遷出。蔡孟君提醒，據相關法規，若是發生戶籍被遷出情形，只要在七月十三日（含）以前恢復戶籍登記，即可有選舉權，趕上明年總統、副總統暨立法委員選舉投票。

據中央選舉委員會相關公開資料，戶籍已遷出之海外國民，年滿廿歲，如於今年七月十三日（包括當日）以前完成恢復戶籍登記，有總統、副總統選舉選舉權。九月十三日（包括當日）以前完成恢復戶籍登記，有立法委員選舉選舉權。