邀陸生來台 馬：陸委會說送件不會過

前總統馬英九三月底赴陸訪問時，邀約陸生來台。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨舉行記者會表示，前總統馬英九已邀請對岸包括北京、清華、復旦、武漢及湖南大學等五所學校學生七月來台訪問交流，校方也已同意，但和陸委會私下溝通時，陸委會稱沒重要性、沒迫切性也沒不可替代性，態度保留，甚至要基金會不要送件，說「不會過」。

馬英九前總統昨在台北受訪被問到此事時表示，基金會做的就是教育交流。對於媒體追問是否有陸委會稱不要送件狀況，馬英九也證實表示「對，主委辦公室要我們不要送，說他們（指陸委會方）不會同意」，且陸委會還說，因為不是目的事業主管機關，而問陸委會那誰是目的事業主管機關，「他（指陸委會）說不知道」。

蕭旭岑在記者會表示，陸委會日前公布民調，說超過八成民眾贊成政府隨疫情舒緩，讓兩岸恢復正常交流，蔡英文總統也說，和平是兩岸唯一選項，但陸委會對於基金會舉辦兩岸學生交流的態度，好像和政府表達的不一樣。

蕭旭岑指出，參訪需符合政府規定，因此要提出專案申請，基金會透過學界中間友人先向陸委會表達計畫，陸委會一開始說，希望不要掛馬英九基金會名稱，以學校名義進行，馬英九基金會也同意，但後來討論進度到一半，陸委會又說不要送件了、不會過，他要鄭重呼籲陸委會慎重考慮。

蕭旭岑並表示，行程預計九天，大陸五十名年輕學子在北大前校長帶隊下來台訪問，會安排陸生到台大、政大、文化大學等交流，並參訪相關縣市，也規畫帶陸生到日月潭、台北大稻埕、太魯閣、九份等了解台灣民情，可成為傳達善意、有助舒緩兩岸關係的試金石，傳遞兩岸關係發展正面訊息。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，目前台灣開放中國大陸各種不同名義來台都是專案申請，只要合法都歡迎，但要注意不要變成大陸統戰的工具。據他了解，陸委會有跟馬英九基金會聯絡，確認陸生來台交流是否有必要跟不可代替性，因為裡面「有些陸生是大陸黨委書記挑選的對象」，有些細節要確認，如果馬英九基金會要邀請來台交流要提出申請。

馬英九表示：「我們也不曉得怎麼辦，我也在陸委會做過」。對於民進黨立委提醒，馬英九邀請的人可能有中共黨委書記挑選的人，不要被統戰或消費。馬英九稱：「感謝他們，我想我沒有那麼幼稚吧」。

蕭旭岑稍晚表示，昨天下午有向陸委會提出馬英九希望和陸委會主委邱太三會面討論，卻遭邱太三主委辦公室秘書回覆稱，無法安排兩人會面。