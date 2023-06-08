後台不夠硬？陸國企高層「牽手門」秒拔官 網揭1過來人根本沒事

本周三，一名身著粉紅T恤的中年男子與一名身著粉紅花裙的年輕女子牽手逛街的十餘秒影片火遍中國的社交媒體。這名中年男子被曝是中石油全資子公司寰球工程項目管理有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，年輕女子為胡繼勇所在單位的一名技術部員工。街拍地點是成都太古里。同一天，中石油北京項目管理公司微信公眾號發布情況通報稱，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。

怪例？

胡繼勇火速被免職的消息繼續在網上引發熱議。環球時報前總編胡錫進6月7日中午發微博寫道：「通報來得真快，清楚，明確。這個人不知道讓什麼沖昏了頭腦，明目張膽，頂風犯事，他是個怪例。」

有網友跟帖說，「這可太快了，做夢都想到半天沒到工作沒了」、「他是不是怪例，是不是縮影，大家心裡應該都有數吧？」、「權力是最好的春藥，此人長年用藥過度，終得怪病，鑑定完畢」、「嘴上都是偉大主義，背後都是情色生意。有什麼奇怪的？」。

也有人寫道，「明目張膽，頂風作案？偷偷摸摸就行？」、「老胡啊，您已經多次苦口婆心地提醒既得利益者們要錦衣夜行了，他們怎麼都不聽啊！！」、「老胡的意思是不該這麼高調，昏頭了。要悄悄的。」還有網友問道，「核實結果都沒說是啥，就直接免了？」

千億央企旗下國企公司法定代表

中新網、中國證券網等官媒也對這起「牽手門」進行了追蹤報導。有關報導透露，寰球項目管理公司成立於1995年10月27日，位於北京市，注冊資本人民幣3000萬元，現在是千億央企中國石油集團工程有限公司北京項目管理分公司下屬二級單位，由中油工程100%控股。中油工程主要服務包括油氣田地面工程、管道與儲運工程、煉油與化工工程等，今年第一季報顯示，其資產規模為人民幣1037.14億元。寰球項目管理公司的業務領域涉及化工、石油化工、煉油、輕工、城市燃氣、食品工業、民用建築、市政工程、熱電工程、給排水工程、環境工程、貯運設施等諸多行業，成立以來，先後承接了幾十個項目管理服務和近百個建設工程的監理服務，項目總投資接近人民幣300億元。2022年1月26日，胡繼勇成為該公司法定代表人。

官階不夠高？

社媒上熱搜、官媒跟進快，這起「牽手門」為何發酵如此快？中新網文章寫道，中國石油官網4月曾發布消息稱，中央第十巡視組將在中國石油天然氣集團有限公司工作2個半月左右。

媒體人、網絡大V凱雷在微博上發帖，「這不像偷拍，像跟拍，簡直像花錢雇傭來特寫。街拍不違法，這樣的特寫尤其是拍下牽手一瞬間.....尤其是白天的成都，簡直是故意」。有網民跟帖回覆說，「那凱總是不了解成都太古里，這種街拍在成都太古里很普遍，歡迎來太古里考察。」有消息稱，「牽手影片」火了之後，當事人曾聯繫到攝影師，說他侵犯肖像權了，影片繼而被迅速隱藏，但該影片已被大量轉發、傳播。

網友認為，該事件迅速發酵自然與胡繼勇作為國企領導的身份密切相關，是「街拍反腐大片」。有網民評論說：「石油石化年年賠錢，都賠給這些人了吧」、「三桶油虧損的原因找到了」。

有關胡繼勇本人的履歷，網上沒有更多資料。而「牽手門」中的女方則被曝光大量信息。中國的綜合新聞網站澎湃新聞在一篇文章中寫道，這不是什麼普通的「風流韻事」，是關涉國企領導幹部紀律作風、關涉國企有沒有「任人唯親」、「任人唯色」的嚴肅問題。

不過，對於胡繼勇被火速免職，有網友則猜測這是「爭權奪勢，明爭暗鬥」，或者「後台不夠硬？還是現在網路殺傷力太大，後台都不敢冒風險」。還有網友聯想到彭帥指控張高麗性騷擾的事件並寫道：「官階不夠高才是主因，如做到張高麗同志這種級別，屁事沒有。」

（綜合報導）

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