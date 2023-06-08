快訊

政大與青年談話 侯友宜提0到6歲國家養、年輕人遠離戰場

幼兒園餵毒事件園長五萬交保「不發一語」 教師家屬大喊：當然無辜

私幼餵藥案負責人曾捐政治獻金 羅智強「有收到」：未請託過任何事

中美在台灣問題的衝突 歐盟調查：62%受訪者拒介入

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
歐盟調查顯示，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。圖/新華網
歐盟調查顯示，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。圖/新華網

歐洲對外關係委員會（ECFR）發布一項涉及11個歐盟成員國的調查。民意平均值顯示，逾四成受訪者將中國視作「必要夥伴」 (necessary partner)，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。

據中新網、香港經濟日報報導，歐盟外交委員會7日公布對11個成員國、逾1.6萬名民眾的民調，46％受訪者認為中國是「盟友或合作夥伴」，而認為是「競爭對手」有35％。

歐洲對外關係委員會於4月面向11個歐盟成員國展開了這項民意調查，包括奧地利、保加利亞、丹麥、法國、德國、匈牙利、義大利、荷蘭、波蘭、西班牙和瑞典。

其中，保加利亞、匈牙利、西班牙有超五成受訪者認為中國是「必要夥伴」乃至「盟友」。荷蘭和奧地利的這一比例也幾乎達到50％左右。

有趣的是，作為歐盟內部最主要、與中國關係較好的兩個國家，法國和德國的受訪者只有31％和33％視中國為夥伴，反而有50％和41％認為是對手。

另外，有65％的受訪者對中國持有橋樑或港口等關鍵基礎設施管控權感到不安，59％不希望中國公司收購本國報章，52％的受訪者反對中國企業收購本國科技公司。41％的受訪者認為，如果中國向俄羅斯供應軍火，會同意歐盟制裁北京，即便傷及自身經濟，而33％人表示反對。

另外， 62％受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。這結果反映，歐洲民眾更傾向於法國總統馬克宏視中國為合作夥伴的想法，而非「去風險」。

該民調還顯示，多數歐洲民眾認為美國對歐洲很重要。但與此同時，四分之三的受訪者認為歐洲不能一直依賴美國，需要關注自己的防禦能力。只有不到十分之一的受訪者認為，美國會一直保護歐洲。

歐盟 美國 法國

延伸閱讀

系統電5月營收2.42億元 月減6.8%

期交所赴匈牙利AFM年會 分享台灣選擇權市場經驗

歐盟將推反制經濟脅迫工具 中方不認錯反咬美國

稅捐法與環境法的交會 碳定價時代將來臨

相關新聞

馬邀陸生訪台被擋 陸委會稱有「善意提醒」

馬英九基金會規劃7月邀請五陸校大學生訪台，但執行長蕭旭岑說，和陸委會私下溝通時，對方要基金會不要送件，說「不會過」。陸委...

蔡金樹出獄後傳無法返台 海基會：籲陸方保障合法權益

台灣學者蔡金樹2018年在大陸失聯，後被中共指控為「台諜」，媒體報導他今年5月出獄後，因剝奪政治權利4年附加刑，無法離開...

邀陸生來訪 馬英九基金會：陸委會稱別送件、不會過

馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，前總統馬英九已邀請對岸包括北京、清華、復旦、武漢及湖南等5所大學學生七月來台訪問交流，校...

美中關係趨緩？傳布林肯將訪華 陸外交部：沒有可提供的消息

對於西方多家媒體密集放話美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾周內訪華，並將會見大陸國家主席等消息，大陸...

港警六四帶走採訪記者 記者協會與警方連日互發聲明

香港警方4日在銅鑼灣帶走在現場採訪「六四」的法國國際廣播電台香港特約記者麥燕庭，香港記者協會與警方連日來互相向對方發聲明...

馬辦邀陸生訪台被卡 綠委：恐成統戰工具陸委會幫把關

馬英九基金會7月邀五所大學陸生來台交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，透過學界人士向陸委會表達邀約，準備向政府提出申請，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦