談美中關係 中國駐美大使謝鋒：心誠則靈

中國駐美大使謝鋒周三（6月7日）應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動，並在發表演講時表示，他確實感到「不少美國朋友對促進中美合作有壓力、有顧慮，擔心被批評『政治不正確』」。

謝鋒稱，「大環境好，大家才能安心發財」，中美關系惡化，工商界首當其衝。他表示希望能多交流，「問題是我現在常常被雙邊關系中的難題拴住，感覺一天24小時工作都不夠用」。

他指出，防止中美衝突對抗、爭取中美關系穩定發展，就是維護兩國和兩國人民的共同利益，就是對世界和平繁榮作出重大貢獻。

謝鋒表示，美方應尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和發展權利，尊重中方的核心利益和重大關切，「不衝突、不對抗、不打新冷戰」。他在提到台灣問題時稱，沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂。他批評「台灣當局『倚美謀獨』和美一些人鼓噪『以台制華』才是對台海和平穩定的最大威脅」。

謝鋒也說到，每個國家都重視國家安全，但不能泛化，更不能當成推行保護主義、遏制打壓對手的借口。他也暗批美國，「中國有句話叫『心誠則靈』，對話合作要相互尊重、結果導向。一邊把對方放在制裁名單裡，一邊要求對話合作，這是不可接受的」。他指出，中國對話的大門始終敞開，關鍵是高層交往尤其要做好「全程管理」，「對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後扎實推進落實」。

美國批中國日益「咄咄逼人」

在上周的香格裡拉對話上，美國國防部長奧斯丁剛剛批評中國不願意就軍事危機管理進行對話。與此同時，美國和加拿大軍艦上周六（6月3日）穿過台灣海峽，並與中國海軍軍艦在台海相遇。美方表示，中國軍艦對美國軍艦進行「不安全」的攔截行為，雙方相距不到140米。這起事件再次引發中美之間的緊張關係加劇。此前，美國也曾指控一架中國戰鬥機日前在南海國際空域，對美軍偵察機進行了「不必要的挑釁攔截」。

美國周一表示，中國在台灣海峽和南中國海的行動，反映出中國軍方的「日益咄咄逼人」，此舉增加了發生傷害的風險。白宮發言人柯比（John Kirby）指中國的攔截行動「不安全」和「不專業」，很容易就造成誤判或誤傷。

柯比表示，如果中國希望傳達的信息是美國在該地區不受歡迎，或者希望美國飛機和艦船停止依據國際法的飛行和航行，「這是不可能的」。

德國「每日新聞」（Tagesschau）指出，近期發生的事件表明，除了長期存在的經濟競爭之外，美國和中國之間的軍事競爭也顯著增長。美國在太平洋地區長期以來一直是主導的軍事力量，他們希望盡可能維持現狀；而當前中國的軍事擴張和北京對台灣的口頭威脅恐動搖這一現狀。但從中國的角度來看，情況完全不同。中國的自信心由於經濟和日益增強的軍事實力而大幅增長。對於北京來說，華盛頓才是挑釁的一方，因為美國軍艦和戰鬥機不斷接近中國領土。

美國尋求「可預測的關係」

儘管緊張局勢升級，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，拜登政府「希望繼續與中國保持可預測的關係」。

帕特爾表示：「拜登總統明確指出，我們不尋求任何新的冷戰，我們的競爭不能演變成衝突。」

美中關係正處於低谷。中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持、對台灣的威脅以及持續的貿易戰引發了爭議。一些獨立分析師表示，最近的事件表明，中國正在採取更具攻擊性的策略，以應對它所認為的美國及其盟國的軍力。另一方面，美國官員過去一年中一直描述中國軍隊採取更具對抗性的姿態。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的高級防務分析師格羅斯曼（Derek Grossmann）表示：「中國只是在增加誤判的可能性-也就是艦船或飛機意外碰撞-這可能會演變為武裝衝突。」

為避免這樣的情境發生，白宮發言人柯比表示，美國總統拜登將在適當的時候與中國國家主席習近平再次對話，雙方肯定會談及美中關係的挑戰，以及雙邊關係中的機遇。

（路透社、ARD）

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