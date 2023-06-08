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香港吸觀光客 復辦國際龍舟賽冠軍隊1萬美元

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
端午節臨近，有三百多年造龍舟的廣東省東莞市中堂鎮的龍舟廠迎來造船旺季，圖為鷗湧村村民為新龍舟點睛。（中通社）
端午節臨近，有三百多年造龍舟的廣東省東莞市中堂鎮的龍舟廠迎來造船旺季，圖為鷗湧村村民為新龍舟點睛。（中通社）

香港疫後，觀光恢復增長，今年前5月旅客人數已超千萬人次大關。香港旅遊發展局今天宣布舉辦更多活動吸引觀光客，當中一個大型活動，是時隔4年香港國際龍舟邀請賽再次舉行，其間將首設五項賽事奬，最高冠軍隊伍將獲1萬美元。

香港旅遊發展局說，香港今年首5個月的旅客數字，已超過1千萬人次大關，達到2017年至2019年平均數的逾四成，以四至五月計算，數字更達五成半。香港旅遊發展局總幹事程鼎一稱，期望數字能夠維持甚至持續增長。旅發局維持今年全年旅客人數2600萬人次的預測。

香港觀光高峰年是2018年，當年旅客人數升至6500萬人次，其後在2019年開始逐年大減。

程鼎一說，根據外國經驗，在復甦初期，旅客主要來自鄰近地區，現時香港全面開關約四至五個月，期望香港接待能力逐步提升，有序全面讓旅客有好體驗，不急於回復至2017年至2018年的高峰。而香港旅發局在不同景點進行調查，反映香港除旅遊景點外，大自然郊遊活動以至文化藝術設施等亦成為香港旅遊新亮點，吸引旅客來港。

香港旅遊發展局在記者會上宣佈，時隔四年後，香港國際龍舟邀請賽將再次在維多利亞港舉行。賽事定於本月24日起一連兩日在維港舉行，超過160支來自大陸及海外隊伍、近四千名龍舟運動員參與。賽事設17項比賽，除首次參與的波蘭以外，澳洲、日本及泰國等亦有代表角逐。

程鼎一稱今次是香港全面通關後旅發局首項國際體育盛事，今年旅發局首設獎金予五大賽事，包括「國際錦標賽」、「國際公開金盃賽」、「粵港澳大灣區錦標賽」、「香港錦標賽」及「港澳盃」，其中冠軍隊伍將獲1萬美元。

香港 波蘭

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