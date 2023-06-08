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中、巴、伊首次反恐磋商 陸外交部：共同打擊恐怖分子

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）

中美國關係緊張持續升級，拓展多邊外交也成為近來大陸的外交重點。大陸、巴基斯坦和伊朗，7日在北京舉行首次三方司局級反恐安全磋商，引起各界關注。對此，大陸外交部發言人表示，陸、巴、伊三方就地區反恐形勢，共同打擊恐怖分子等議題交換意見，並決定機制化舉行三方反恐安全磋商。

根據大陸外交部消息指，外交部涉外安全事務司司長7日與伊朗外交部部長助理兼南亞總司長穆薩維、巴基斯坦外交部反恐司司長哈米德在北京共同舉行首次「中國—巴基斯坦—伊朗三方司局級反恐安全磋商」。三方就地區反恐形勢、共同打擊跨境恐怖分子等問題深入交換意見，並基於此次磋商的成果，決定機制化舉行三方反恐安全磋商。

另外，大陸外交部部長助理農融於同日也會見了穆薩維和哈米德。而中巴、中伊雙邊還分別舉行了雙邊反恐磋商和雙邊反恐交流。

大陸外交部發言人汪文斌8日於例行記者會指出，外交部涉外安全事務司司長白天同伊朗外交部部長助理兼南亞總司長穆薩維，巴基斯坦外交部反恐副司長哈米德在北京共同舉行首次「中國-巴基斯坦-伊朗三方司局級反恐安全磋商」。

汪文斌表示，三方就地區反恐形勢，共同打擊跨境恐怖分子等問題深入交換意見，並決定機制化舉行三方反恐安全磋商。這是中巴伊三方落實全球安全倡議，促進地區安全穩定的成功實踐。

此外，汪文斌還強調，恐怖主義是人類公敵，中方堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同巴基斯坦、伊朗等地區國家一道密切合作，對危害三國利益和地區安全的恐怖勢力予以堅決有力打擊。

一直以來，巴基斯坦、伊朗都深受恐怖攻擊問題之苦，尤其巴基斯坦最為嚴重。而巴基斯坦的恐怖分子，只要政府軍一出手，就跑到伊朗或阿富汗去。大陸從中斡旋，幫助巴、伊反恐，不僅協助兩國解決問題，更能獲益在中東地區的布局。

反恐 外交部 巴基斯坦

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