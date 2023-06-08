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邀陸生來訪 馬英九基金會：陸委會稱別送件、不會過

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，前總統馬英九邀請對岸大學生七月來台訪問交流，但和陸委會私下溝通時，陸委會要基金會不要送件，說「不會過」。記者程遠述／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，前總統馬英九邀請對岸大學生七月來台訪問交流，但和陸委會私下溝通時，陸委會要基金會不要送件，說「不會過」。記者程遠述／攝影

馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，前總統馬英九已邀請對岸包括北京、清華、復旦、武漢及湖南等5所大學學生七月來台訪問交流，校方也已同意，但和陸委會私下溝通時卻稱沒重要性、迫切性也沒不可替代性，態度保留，甚至要基金會不要送件，說「不會過」。

蕭旭岑表示，陸委會日前公布民調，說超過八成民眾贊成政府隨疫情紓緩，讓兩岸恢復正常交流，蔡英文總統也說，和平是兩岸唯一選項，但陸委會對於基金會舉辦兩岸學生交流的態度，好像和政府表達的不一樣。

蕭旭岑指出，參訪需符合政府規定，因此要提出專案申請，基金會透過學界中間友人先向陸委會表達計畫，陸委會一開始說，希望不要掛馬英九基金會名稱，以學校名義進行，馬英九基金會也同意，但後來討論進度到一半，陸委會又說不要送件了、不會過，他要鄭重呼籲陸委會慎重考慮，讓案子成行。

蕭旭岑並表示，行程規劃預計九天八夜，大陸50名年輕學子在北大前校長陪同帶隊之下七月中旬來台訪問，會安排陸生到台大、政大、文化等大學交流，並參訪相關縣市，也帶陸生到日月潭、台北大稻埕、太魯閣、九份等深入解台灣民情，傳遞兩岸關係發展正面訊息。

蕭旭岑說，馬英九前總統三月底去大陸訪問時，當面向陸方學校邀約，既然兩岸恢復交流是共同願望，那基金會辦理的兩岸學子交流，可成為傳達善意、有助舒緩兩岸關係的試金石，希望陸委會能考慮，且以民間先行方式交流，也符合政府政策。

有媒體問到國民黨總統參選人侯友宜昨和AIT（美國在台協會）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)會面，侯友宜和馬英九「親美友日和陸」路線是否一致？

蕭旭岑表示，侯友宜是國民黨提名的總統候選人，國民黨跟侯友宜都贊成馬英九前總統執政時期的親美友日和陸，我方跟美國、跟大陸的關係都同樣重要，也同樣重視。

馬英九 陸委會 蕭旭岑 陸生

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