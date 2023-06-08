陸駐美大使謝鋒演講：不能用「去風險」為「脫鉤」打掩護

據大陸駐美大使館官網，中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講時強調，如果用「去風險」為「脫鉤」打掩護，就會給兩國關係埋下更多釘子。

謝鋒說，最近美方表示不尋求同中國「脫鉤」，但又提出「去風險」。中國老百姓感覺兩者沒啥區別，是換湯不換藥。什麼是風險？風險在哪裡？怎麼去風險？他們擔心這是以「去風險」之名行「脫鉤」之實。他說，美國商務部圖書館門口有一行銘文「與所有人一起促進和平與商業」。美曾大力推動全球化、市場經濟和自由貿易，要求其他國家打開大門、融入全球經濟，為什麼現在自己要走回頭路、關門設限？

謝鋒說，每個國家都重視國家安全，但不能泛化，更不能當成推行保護主義、遏制打壓對手的藉口。如果把國家安全當作錘子，那看什麼都像釘子。

他表示，一國的安全不能建立在別國不安全之上，一國的產業鏈穩定不能建立在全球產業鏈不穩定之上。美將1300多家中國實體列入各類管制和制裁清單，加徵關稅、出口管制、投資審查等措施紛紛出台，貿易戰還沒完，又打產業戰、科技戰，真的能讓美國更安全嗎？真的符合美國利益嗎？

謝鋒強調，維護中美關係穩定與維護各自國家利益並行不悖，促進兩國經貿合作與促進共同發展相輔相成。 他說，中美產業深度融合，雙方互利合作幫助美國家庭降低了生活成本，美國企業獲取了豐厚利潤。美中貿委會發布的《2023美國對華出口報告》顯示，美對華出口為美創造了100多萬個就業崗位。中國是肯德基第一大市場，雅詩蘭黛第二大市場，星巴克在中國運營超過6200家門店。近五年中國外商直接投資收益率達9.1%。美超過7萬家美企在華投資興業，近90%在華業務實現盈利。

謝鋒說，50多年前，兩國領導人堅持求同存異，找到不同制度國家之間的共同利益，結束長達22年的敵對隔絕，推動實現中美雙贏、世界共贏。今天，中美關係的晴雨冷暖，一頭連著兩國17億人民福祉，一頭連著世界的未來。防止中美衝突對抗、爭取中美關係穩定發展，就是維護兩國和兩國人民的共同利益，就是對世界和平繁榮作出重大貢獻。