布林肯傳將訪陸 「溝通正在打開」

消息人士稱，美國國務卿布林肯將在未來幾周內訪問中國大陸，英國金融時報說，布林肯本月就會訪陸。白宮印太事務協調總監坎伯六日出席智庫活動時則表示，美中溝通渠道「正在打開」。

布林肯原訂二月訪北京，但因中國大陸偵察氣球飛越美國上空事件而延後；當時布林肯表示，他將「在條件允許時」訪問北京。

彭博、ＣＮＮ等美國媒體報導，布林肯訪北京預計幾周內成行。哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）引述三名知情人士的說法報導，行程細節仍待敲定，但正規畫讓布林肯在本月成行。金融時報則稱，布林肯本月會訪問大陸。

但大陸外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會中被問及此事時，僅簡單回答：「我沒有可以提供的消息」。

布林肯此行將是美中複雜關係的重要一步，雙方關係持續承受巨大壓力；美方官員告訴ＣＮＮ，雙方需定期溝通，以防競爭關係演變成衝突，美方已向中方強調，美國準備進行更廣泛內閣層級接觸。

國務院首席副發言人巴特爾六日表示，「目前國務卿沒有要宣布的行程；如之前所說，條件允許時，我們將重新安排對中華人民共和國的訪問」。

國務院五日聲明指出，赴北京訪問的亞太事務助卿康達及國安會中國事務高級主任貝莎蘭、駐中國大使伯恩斯等人與大陸外交部副部長馬朝旭、外交部美大司司長楊濤會談，「雙方討論坦誠、有建設性，正加緊努力維持開放的溝通專線」；會談就雙邊關係、兩岸問題等事務交換意見。

白宮國家安全顧問蘇利文五月在奧地利維也納會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，那是美中外交高層官員在氣球事件後的首次會晤。美方高層官員當時指稱，這一次會面是試圖讓雙方溝通重回正軌。

白宮印太事務協調總監坎伯在出席智庫哈德遜研究所活動時說，與大陸保持「適當的外交」至關重要。他表示，隨著共軍愈來愈頻繁在美軍附近行動，因誤判而擦槍走火的風險真實存在，且不斷提升中。

隸屬於大陸外交部的中國國際問題研究院亞太研究所副所長張騰軍昨天在中新社發表文章指出，在經歷了一系列針鋒相對的事件後，五月起中美雙方正通過重啟新一輪高層互動，為兩國關係逐步「解凍」創造有利條件。

他強調，在美國沒有端正對華認知、改變對華競爭打壓政策的情況下，中美關係或許可以通過溝通接觸實現一定程度的緩和，但要推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，仍然需要美方相向而行，需要中美雙方做大量艱苦卓絕的工作。