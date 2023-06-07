中美高層近期密切互動有何成果？陸學者：止損降溫

5月初，中共中央外事辦主任王毅與白宮國家安全顧問蘇利文進行逾8小時的會談，這是「氣球事件」後中美高層首次會晤，被視為兩國破冰的重要訊息，此後中美高層展開密集互動。對此，中國國際問題研究院亞太研究所副所長張騰軍撰文分析，中美正為兩國關係逐步解凍創造有利條件，但目前僅在「止損降溫」層面，因中美間的重大矛盾分歧不可能在短時間內化解，「增加交往只是起點，而非終局」，他並呼籲美國「相向而行」，端正對華認知、改變對華競爭打壓政策。

近期，中美高層互動頻繁，除西方多家媒體近日放話美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾周內訪華外，幾周前中美商務部長於APEC貿易部長會議期間舉行會晤，懸缺已久的中駐美大使職位終於由謝鋒出任等，張騰軍指出，「交流」、「接觸」、「溝通」近期重新成為中美關係的高頻率用詞，國際社會對兩國關係回暖亦抱有期待。

就中美高層此輪互動，張騰軍指出，出於三方面原因：

張騰軍提到，國際機構紛紛上調今年中國經濟增長預期，國際社會亦普遍期待中美管控好經貿分歧，攜手為各國帶來更大發展機遇。他認為，近來美國經貿高層葉倫、雷蒙多等人多次釋放希望盡快訪華的消息，都表明相關經貿議題在美國對華議程中的重要性有所上升。

張騰軍還提到，對世界上多數國家來說，中美合則兩利、鬥則俱傷，在中美之間選邊站隊並不符合自身最佳利益，追隨美國搞對華打壓更將破壞對華關係、擾亂全球和地區秩序。

而中美高層互動增加，是否有助於兩國關係止跌企穩？張騰軍表示，答案是肯定的，但從目前互動來看，主要成果在於對話渠道的逐步恢復，尚未就兩國關係的相處原則或功能性議題取得突破性共識，「主要停留在兩國關係止損降溫層面，不宜注入過多積極預期」。

他並提醒，冰凍三尺非一日之寒，中美間存在的重大矛盾分歧，不可能在短時間內得到有效化解。換句話說，「增加高層交往只是起點，而非終局」。

張騰軍分析，從結構上看，中美兩國仍存在結構性矛盾和迥異的國際秩序觀，並在一系列雙邊議題上存在顯著分歧，且未來更可能以競爭性乃至對抗性的形式呈現和被放大；從行為上看，美方「說一套做一套」的行為模式若沒有改變，包含相關涉華聲明、對台灣議題的操弄炒作，以及對中國的經濟脅迫，中美元首此前於峇里島會晤談妥的承諾，恐「淪為一紙空談」。

張騰軍最後總結，在美國沒有端正對華認知、改變對華競爭打壓政策的情況下，中美關係或許可以通過溝通接觸實現一定程度的緩和，但要推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，仍然需要美方相向而行，需要中美雙方做大量艱苦卓絕的工作。