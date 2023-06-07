中俄戰略巡航闖南韓空識區 韓方向大陸武官抗議

共軍與俄軍近日開展第6次聯合空中戰略巡航，這次巡航共有8架軍機進入南韓防空識別區，遭南韓向大陸駐南韓使館武官、共軍少將王京國提出嚴正抗議；南韓外交部也通過外交管道敦促中俄防止類似情況重演。

據新華社、大陸國防部消息，中俄第6次聯合空中戰略巡航於6月6日在日本海、東海相關空域組織實施；6月7日雙方在太平洋西部空域完成第6次聯合空中戰略巡航第二階段任務。

而此次聯合戰略巡航激起南韓方面的不滿。韓聯社與俄羅斯衛星通訊社7日報導，就共軍與俄軍軍機一度進入南韓防空識別區（KADIZ），南韓國防部國際政策官李承範7日上午已向兩國駐南韓武官德米特里．熱列茲尼科夫和王京國提出抗議。

南韓國防部強調，中俄兩國軍機在未事先通知韓方的情況下進入防識區，抵近南韓領空飛越敏感地區，南韓對此表示遺憾，並強烈要求兩國採取適當措施杜絕類似事件。且南韓外交部也通過外交管道就此向兩國表示遺憾，並敦促兩國防止類似情況重演。

此前南韓聯合參謀本部曾指出，4架中共軍機和4架俄羅斯軍機於6日依次進入南韓南部海域和東部海域的防識區，但未侵犯南韓領空。南韓軍方對飛入KADIZ予以警告後，共軍通過軍用直通熱線回答正在進行正常演習，俄方沒有應答。路透則報導，日本軍機在中俄軍機飛進日本海後，也升空應對。

公開資料顯示，共軍與俄軍聯合空中戰略巡航始於2019年，原本是一年一次，2022年增為一年兩次。2022年11月的第5次聯核戰略巡航中，俄軍飛機在歷史上首次在聯合空中巡邏中完成在大陸機場的降落，而共軍飛機則完成了在俄羅斯機場的降落。此前多次巡航都曾進入南韓防空識別區，不過防空識別區並非領空，也不具備國際法效力。

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