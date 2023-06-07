快訊

周休三日掰了！勞動部開會：勞資共識 現階段不可行

T1聯盟／續約無望？魔獸控減薪超過6成「很失望」 雲豹：計算方式不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中俄戰略巡航闖南韓空識區 韓方向大陸武官抗議

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中俄聯合空中戰略巡航已是第6次實施，圖為2022年巡航畫面。（圖／截自中新視頻）
中俄聯合空中戰略巡航已是第6次實施，圖為2022年巡航畫面。（圖／截自中新視頻）

共軍與俄軍近日開展第6次聯合空中戰略巡航，這次巡航共有8架軍機進入南韓防空識別區，遭南韓向大陸駐南韓使館武官、共軍少將王京國提出嚴正抗議；南韓外交部也通過外交管道敦促中俄防止類似情況重演。

據新華社、大陸國防部消息，中俄第6次聯合空中戰略巡航於6月6日在日本海、東海相關空域組織實施；6月7日雙方在太平洋西部空域完成第6次聯合空中戰略巡航第二階段任務。

而此次聯合戰略巡航激起南韓方面的不滿。韓聯社與俄羅斯衛星通訊社7日報導，就共軍與俄軍軍機一度進入南韓防空識別區（KADIZ），南韓國防部國際政策官李承範7日上午已向兩國駐南韓武官德米特里．熱列茲尼科夫和王京國提出抗議。

南韓國防部強調，中俄兩國軍機在未事先通知韓方的情況下進入防識區，抵近南韓領空飛越敏感地區，南韓對此表示遺憾，並強烈要求兩國採取適當措施杜絕類似事件。且南韓外交部也通過外交管道就此向兩國表示遺憾，並敦促兩國防止類似情況重演。

此前南韓聯合參謀本部曾指出，4架中共軍機和4架俄羅斯軍機於6日依次進入南韓南部海域和東部海域的防識區，但未侵犯南韓領空。南韓軍方對飛入KADIZ予以警告後，共軍通過軍用直通熱線回答正在進行正常演習，俄方沒有應答。路透則報導，日本軍機在中俄軍機飛進日本海後，也升空應對。

公開資料顯示，共軍與俄軍聯合空中戰略巡航始於2019年，原本是一年一次，2022年增為一年兩次。2022年11月的第5次聯核戰略巡航中，俄軍飛機在歷史上首次在聯合空中巡邏中完成在大陸機場的降落，而共軍飛機則完成了在俄羅斯機場的降落。此前多次巡航都曾進入南韓防空識別區，不過防空識別區並非領空，也不具備國際法效力。

中共官媒環球時報日前引述要求匿名的大陸軍事專家分析指，美國在西太地區不斷進行海空挑釁，已嚴重干擾相關區域內的和平、穩定，「中國和俄羅斯聯手展示維護地區和平與穩定的能力，可以說是對於美國霸權行徑的一種強有力的制衡」。

南韓 共軍 俄羅斯

延伸閱讀

加入RE100 南韓企業LG推動再生能源轉型

布林肯會沙王儲 談人權議題與抗衡中俄影響力

中俄轟炸機編隊飛行 防衛省：對日示威意圖明確

南韓當選安理會理事國 料將強化牽制北韓

相關新聞

美中關係趨緩？傳布林肯將訪華 陸外交部：沒有可提供的消息

對於西方多家媒體密集放話美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾周內訪華，並將會見大陸國家主席等消息，大陸...

歐盟通過對陸「新武器」 陸外交部：籲歐盟共同反對美經濟脅迫

歐盟6日通過一項新工具，對實施「經濟勒索」的國家加徵關稅，外界認為其與因台灣問題對立陶宛設立的貿易限制有關。對此，大陸外...

中俄戰略巡航闖南韓空識區 韓方向大陸武官抗議

共軍與俄軍近日開展第6次聯合空中戰略巡航，這次巡航共有8架軍機進入南韓防空識別區，遭南韓向大陸駐南韓使館武官、共軍少將王...

日本準備排放核廢水 陸駐日使館：一意孤行令人憤慨

日本已表示今年春夏之際會排放核廢水到海裡，日前已開始前期作業，中國大陸駐日本使館發言人則就此問題發表談話指出，福島核電站...

宏都拉斯總統將訪陸 汪文斌：兩國元首將歷史性會晤

中國外交部發言人汪文斌6月7日主持例行記者會，在被問及 宏都拉斯總統卡斯楚將訪陸的，其訪程如何安排以及中方期待時他表示，...

北京市委書記尹力：將支持更多台灣同胞參與北京建設

新黨主席吳成典近日率團到訪大陸，除與大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等人會見外，北京市委書記尹力也在6日會見吳成典...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦