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宏都拉斯總統將訪陸 汪文斌：兩國元首將歷史性會晤
中國外交部發言人汪文斌6月7日主持例行記者會，在被問及 宏都拉斯總統卡斯楚將訪陸的，其訪程如何安排以及中方期待時他表示，中宏兩國積極履行建交承諾，以時不我待的緊迫感全面對接。兩國元首將舉行歷史性會晤。
汪文斌說，2023年3月26日，中國和宏都拉斯正式建交，為兩國關係翻開了嶄新的歷史篇章。建交2個多月以來，中洪雙方積極履行建交承諾，以時不我待的緊迫感全面對接，以相互尊重、平等互利、共同發展為原則和目標，推動雙邊關係快速起步。
他說，此訪是宏都拉斯總統首次對中國進行國事訪問，兩國元首將舉行歷史性會晤，共同規劃和引領中宏關係未來發展。中方期待同宏方一道，以此訪為契機，深化互信、拓展合作、增進友誼，推動中宏關係行穩致遠。
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