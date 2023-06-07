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「願榮光歸香港」 港府要禁播

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

港府律政司長向香港高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台，傳播反送中運動中流行起來的歌曲「願榮光歸香港」，指其主張香港從中國分離出去。禁制令聆訊等候法庭指示，新思維立法會議員狄志遠指禁播屬「小動作」，資深大律師湯家驊說香港從未試過禁播一首歌曲。

港府律政司長五日向香港高等法院申請禁制令和臨時禁制令。原告為律政司長，被告為「從事相關禁制行為的任何人」。要求禁止四項與歌曲「願榮光歸香港」有關行為，包括以任何方式廣播、轉載、傳播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製相關歌曲等。

「願榮光歸香港」出現在二○一九年六月反送中運動初期，創作人之一是化名的「Thomas dgx yhl」，他主張抗爭歌曲的旋律應以古典音樂為基礎。歌曲當年八月面世，很快在香港熱爆。

反送中運動後，「願榮光歸香港」被人定性為「港獨之歌」，引發不少事件包括有年輕人傳播此歌在香港被捕。去年亞洲七人橄欖球系列賽南韓站，主辦方將「願榮光歸香港」作為「香港國歌」播出，其後多個香港運動員出席的比賽都發生類似事件，引起爭議。

港府聲明指歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，對中國大陸和香港特區造成嚴重損害。

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