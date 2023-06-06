考察內蒙 習近平：生態災害對中華民族生存構成挑戰

中共總書記習近平5至6日赴內蒙古考察，並主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工程建設座談會。他說，近年大陸北方沙塵天氣次數增加，荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻，生態災害制約三北地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰，實施「三北」工程是國家重大戰略，要築勞北方生態安全屏障。

所謂三北工程，又稱三北防護林工程，是指在中國三北地區（西北、華北和東北）建設的大型人工林業生態工程，用以減緩荒漠化和水土流失，自1978年11月啟動，分三階段、八期工程進行，預計於2050年完成，被大陸稱為是世界上最大的生態工程。

據新華社，習近平5日至6日，在內蒙古自治區書記孫紹騁、內蒙古自治區政府主席王莉霞陪同下，到巴彥淖爾市的自然保護區、現代農業示範園區、林場、水利部門等調研。過程中，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇等高官也陪同考察、出席座談會。

習近平指出，加強荒漠化綜合防治，深入推進「三北」等重點生態工程建設，事關大陸生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展，是一項功在當代、利在千秋的崇高事業。

習近平在農業示範園區表示，大力發展現代高效農業和節水產業，不能搞大水漫灌。他還提到，「總體上看，內蒙古的草原已經過牧了，要注意休養生息。」

在座談會上，習近平強調，經過40多年不懈努力，大陸防沙治沙工作取得舉世矚目的巨大成就，並指出大陸是世界上荒漠化最嚴重的國家之一，荒漠化土地主要分佈在三北地區，而且荒漠化地區與經濟欠發達區、少數民族聚居區等高度耦合。

他說，荒漠化、風沙危害和水土流失導致的生態災害，制約著三北地區經濟社會發展，對中華民族的生存、發展構成挑戰。這兩年，受氣候變化異常影響，大陸北方沙塵天氣次數有所增加，現實表明，荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻。