快訊

蔡阿嘎遭「炎上事件」登上日本媒體 網傻眼：他們讓我感到丟臉

票價44萬仍完售！開箱台灣唯一頭等艙 星宇曝「最難服務環節」

MLB／張育成自曝明打復健賽 問球迷：有沒有想念我的微笑？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美防長「香會」上為何只握手不會談？陸媒這樣解釋

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月2日，第20屆香格里拉對話會在新加坡香格里拉酒店開幕，美國國防部長奧斯丁（右）與中國大陸國防部長李尚福（左）禮貌性握手致意。（美聯社）
6月2日，第20屆香格里拉對話會在新加坡香格里拉酒店開幕，美國國防部長奧斯丁（右）與中國大陸國防部長李尚福（左）禮貌性握手致意。（美聯社）

6月2日至4日，由倫敦國際戰略研究所（IISS）主辦的第20屆香格里拉對話（簡稱香會）在新加坡舉行。與會的中美防長為何只握手不會談？大陸官媒稱，「中方希望穩定中美關係，但也不能沒有原則」。

在本屆香會前，美方就公開表示中方已拒絕在香會期間進行中美防長會晤。對此，大陸國防部發言人譚克非5月31日強調，「對話不能沒有原則，當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。」

南海戰略態勢感知計劃主任胡波則在中國新聞周刊撰文稱，拋開美方近期在台灣、南海和兩軍關係方面的惡劣舉動不論，大陸國防部長李尚福目前還在遭受美國的無端制裁，美方光喊著要對話，卻什麼都不做，這很難讓人看到誠意。中方希望穩定中美關係，但也不能沒有原則。

文章稱，與致力於對話的精神相反，美方還在本屆香會前或會間，大搞軍事摩擦和炒作中美艦機相遇事件。

在本屆香會上，儘管中美兩國防長沒有進行會晤，但雙方的言論和中美關係仍備受關注。在6月2日的歡迎晚宴上，中美防長曾禮貌性握手寒暄，成為媒體關注的熱點。

中國代表團6月3日下午專門舉行中外媒體吹風會，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰還送給美國三句話：領導不是霸權，地位取決作為，行動勝於空談。

6月4日上午，李尚福發表題為《中國的新安全倡議》的演講時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。

文章稱，中美雙方在香會上的言論和表態顯然是相距甚遠，在路徑、方式和責任的認知方面可以說是各說各話，不過，至少雙方都強調和平及管控競爭的重要性。這對於中美關係乃至整個世界可能是「無可奈何中的好消息」。

文章最後表示，對於美國加快推進的印太戰略和日益強化的同盟體系，中方要高度重視並加強應對，但無須過度緊張。只要中方保持戰略定力做好自己的事情，在日益多元自主的地區，美國圍堵遏制中國的圖謀就不可能得逞。

美國 國防部

延伸閱讀

美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益

陸挖角多位德國退役軍官！德媒稱「恐模擬訓練進攻台」 德防部長喊停

與中國警務合作協議 斐濟有意終止

中美軍艦險相撞 兩國互控後能否重啟對話？

相關新聞

中美防長「香會」上為何只握手不會談？陸媒這樣解釋

6月2日至4日，由倫敦國際戰略研究所（IISS）主辦的第20屆香格里拉對話（簡稱香會）在新加坡舉行。與會的中美防長為何只...

陸商務部批美以銷售設備涉芬太尼為由制裁中國實體

大陸商務部批評美國以銷售設備涉芬太尼為由，制裁中國大陸實體和個人，指美國是在轉嫁自身治理不力的責任。

馬斯克透露：中國大陸將推出人工智能管制法規

全球電動車巨頭特斯拉首席執行官馬斯克透露，大陸官方正尋求在國內推出管制人工智能（AI）的法規。

台籍運動員李東憲：舉起五星旗才感覺自己是有國家的人

來自台南的跆拳道選手李東憲日前在韓國舉行的「2023亞太壯年運動會」上，在奪得銅牌時高舉五星旗引發關注。李東憲接受《環球...

印尼「科莫多-2023」海上演習登場 中美軍艦同台參演

由印尼主辦的「科莫多-2023」多國海上聯合演習4日登場，法新社指出，美國與中國雖存在歧見，但都派出軍艦參加。另，澳洲和...

中共駐宏都拉斯使館開館 宏國總統預計本周訪陸

據新華社報導，當地時間6月5日上午，中國駐宏都拉斯使館開館儀式在宏國首都德古西加巴舉行。宏國總統卡斯楚當日也在推特發文稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦