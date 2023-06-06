悼念六四遭帶走 台大港生劉家儀獲保釋

來自香港的台大研究生劉家儀日前在香港維多利亞公園哀悼六四，遭警方帶走。劉家儀昨透過臉書報平安。台大研究生協會昨發三點聲明，對台大和城鄉所的積極聯繫表達謝意；並重申「和平哀悼不是罪」，將持續關注香港政治情勢，給予追求自由者最大支持及聲援。

針對台大研究生協會日前的指控，香港保安局四日深夜回應稱，強烈反對台大研究生協會就警方的執法行動作出「毫無理據及失實的指控」；強調執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取行動，與其政治立場或背景無關。

劉家儀三日晚間六時四分，與友人在香港維多利亞公園哀悼六四，遭警方帶走。她昨天上午在臉書貼出天空照片，並表示「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！二○二三年六月三日至六月四日，在香港警署經歷被扣查『煽動罪』，並已在四十八小時內保釋。同時，亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

台大研究生協會昨發布三點聲明，指劉家儀已於臉書貼文報平安，感謝外界關心。台大研究生協會也重申「和平哀悼不是罪」，將持續關注香港政治情勢。