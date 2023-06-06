聽新聞
test
0:00 / 0:00

台企聯：總統候選人 應把兩岸關係列重中之重

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

總統大選日益接近，各方關注兩岸關係未來發展。大陸全國台企聯會長李政宏昨天指出，不管是哪個政黨候選人，都要把兩岸關係列為重中之重；將堅定支持對兩岸關係和平發展有貢獻、有想法、支持九二共識的候選人跟政黨。

李政宏昨天下午出席大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心及清流文教協會主辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」，在會議期間受訪表示，台商朋友還是非常關心台灣政局，但真正關心的是兩岸要和平、不要戰爭。

他呼籲不管是哪個政黨候選人都要把兩岸關係列為重中之重，「台商朋友對這選舉特別關心，大家非常想回去投下自己神聖一票，我們堅定支持對兩岸關係和平發展有貢獻、有想法、支持九二共識的候選人跟政黨」。

被問到在國民黨籍候選人侯友宜跟民眾黨主席柯文哲間比較支持誰，以及怎麼評價兩人兩岸論述？李政宏說，「最近沒有聽到他們關於兩岸論述比較明確（說法），我們還是會擦亮眼睛，拭目以待」。

在會議發言時，李政宏提到，上個月台企聯在北京順利完成換屆，大陸台商號稱百萬，「我們對和平發展的重要性有最深刻的體會」。他強調，台企聯將團結廣大台商，積極發揮作用力、影響力，共同捍衛兩岸來之不易和平發展成果。

台商 九二共識

延伸閱讀

台企聯會長：不管哪黨候選人都應把兩岸關係列重中之重

陸地方債餘額逾150兆元 官方稱「健康、安全」風險可控

宋濤：九二共識是打破兩岸僵局唯一出路

高市亦1例！性騷案連翻爆 成議會質詢話題

相關新聞

悼念六四遭帶走 台大港生劉家儀獲保釋

來自香港的台大研究生劉家儀日前在香港維多利亞公園哀悼六四，遭警方帶走。劉家儀昨透過臉書報平安。台大研究生協會昨發三點聲明...

王滬寧：堅持九二共識 護台海穩定

中共對台二把手、大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京會見新黨主席吳成典一行時指出，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，維...

台企聯：總統候選人 應把兩岸關係列重中之重

總統大選日益接近，各方關注兩岸關係未來發展。大陸全國台企聯會長李政宏昨天指出，不管是哪個政黨候選人，都要把兩岸關係列為重...

王毅讚法國總統馬克宏表態 「體現獨立自主」

中共中央外事辦主任王毅五日應約與法國總統外事顧問博納通電話。雙方圍繞全球性挑戰交換了意見。王毅讚揚法國總統馬克宏最近針對...

陸外交部：堅決反對有關國家在台海地區製造事端

針對近日美國軍艦通過台灣海峽時遭共軍軍艦攔截一事，大陸外交部發言人汪文斌5日下午在例行記者會中稱，事實真相是美方滋事挑釁...

中國防長「香格里拉」大會演講 官媒：座無虛席 受矚目

中國國防部長李尚福4日在「香格里拉對話」大會(香會)演說，官媒央視直擊現場稱一個細節顯示中方演講受到世界矚目，那就是「座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦