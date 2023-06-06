王滬寧：堅持九二共識 護台海穩定

中共對台二把手、大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京會見新黨主席吳成典一行時指出，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展；並聲稱，「『台獨』是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難」。

大陸國台辦主任宋濤昨天也在北京「兩岸關係前瞻與思考」研討會上稱，堅持「九二共識」是打破兩岸僵局唯一出路；兩岸協商可以有步驟、分階段進行，方式可「靈活多樣」。

針對大陸涉台高層說法，陸委會昨晚未作回應。對於陸方所提九二共識，陸委會曾聲明，中共已將「九二共識」定義為「一中原則」、「一國兩制」、「兩岸同屬一中，共謀統一」，此種抺煞我國家主權地位，片面設定兩岸終局安排的政治框架，已被台灣多數民意堅定拒絕。

據新華社報導，王滬寧在會見新黨訪問團時稱，實現中華民族偉大復興，是兩岸同胞的共同責任，是全體中華兒女的共同使命；「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

他並稱，推動兩岸關係和平發展和「祖國和平統一」，根本目的是要增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往；「台獨」是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難。

王滬寧指出，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定支持新黨等「愛國統一力量」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展。

據新華社報導，吳成典在會見時說，新黨主張和平統一，堅決反對「台獨」和外部勢力介入兩岸事務。兩岸同胞都是中國人，應攜手促進和平統一、民族復興。

宋濤昨出席「兩岸關係前瞻與思考研討會」指出，兩岸同屬一個中國的歷史經緯事實清晰，一個中國原則是兩岸關係政治基礎，體現一個中國原則的「九二共識」，是確保兩岸關係和平發展的關鍵，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。

他並稱，當前兩岸關係處在重要時間節點，面臨道路和方向選擇。兩岸長期存在的政治分歧，是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去，兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣；大陸願在一個中國原則和九二共識基礎上，推進與台各黨派，開展廣泛深度協商。此外，將繼續秉持「兩岸一家親」理念， 擴大兩岸交流合作。