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王毅讚法國總統馬克宏表態 「體現獨立自主」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央外事辦主任王毅。（大陸外交部官網）
中共中央外事辦主任王毅。（大陸外交部官網）

中共中央外事辦主任王毅五日應約與法國總統外事顧問博納通電話。雙方圍繞全球性挑戰交換了意見。王毅讚揚法國總統馬克宏最近針對台灣議題的表態，體現「獨立自主」，不跟隨美國。

據大陸外交部官網，王毅表示，馬克宏近期在國際多邊平台上的重要表態，體現法方獨立自主的外交傳統，歐洲各國也更積極同中方開展對話接觸，中方表示讚賞。相信法方將繼續奉行理性積極對華政策，為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

王毅說，中歐作為多極化進程兩大力量，共同利益遠大於分歧，雙方應多往合作上想，少往對手上靠，攜手為世界提供更多穩定性。王毅表示，中國始終是南方重要成員，一直主張發達國家要以實際行動支持南方國家的發展。同時，作為最大的發展中國家，中國堅持通過南南合作為發展中國家提供助力，維護南方國家的正當權益。

博納表示，法方認為歐洲應保持團結，堅持獨立自主，與中國建立相互尊重、共同繁榮的伙伴關系。法方期待全球北方和南方國家加強合作，實現更均衡、可持續發展。

雙方還就烏克蘭問題協調了各自立場，同意要為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

馬克宏4月在國際場合提出，「歐洲避免因台灣議題捲入中美衝突」，並強調歐洲要戰略自主。

馬克宏 王毅 法國

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