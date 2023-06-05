台企聯會長：不管哪黨候選人都應把兩岸關係列重中之重

2024年總統大選日益接近，各方都高度關注兩岸關係未來發展。大陸全國台企聯會長李政宏強調，不管是哪個政黨候選人，都要把兩岸關係列為重中之重。他將堅定支持對兩岸關係和平發展有貢獻、有想法、支持九二共識的候選人跟政黨。

李政宏5日下午出席國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心及清流文教協會主辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」，他在會議期間受訪表示，台商朋友還是非常關心台灣政局，但是真正關心的是兩岸要和平、不要戰爭。

他呼籲不管是哪個政黨候選人都要把兩岸關係列為重中之重，「台商朋友對這選舉特別關心，大家非常想回去投下自己神聖一票，我們堅定支持對兩岸關係和平發展有貢獻、有想法、支持九二共識的候選人跟政黨。這是大家最殷切的期待」。

至於國民黨籍候選人侯友宜跟民眾黨主席柯文哲，會比較支持誰，以及怎麼評價兩人的兩岸論述？李政宏表示，「最近沒有聽到他們關於兩岸論述比較明確（說法），我們還是會擦亮眼睛，拭目以待」。

在會議發言時，李政宏提到，上個月台企聯在北京順利完成換屆，大陸台商號稱百萬，「我們對和平發展的重要性有最深刻的體會」。他強調，台企聯將團結廣大台商，積極發揮作用力、影響力，堅持九二共識、反對台獨，「共同捍衛兩岸來之不易和平發展成果」。