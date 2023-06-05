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陸駐日大使：美國成為影響中日關係最大外部挑戰

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸駐日大使吳江浩近日出席活動，直指美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。圖為吳江浩4月底在日本記者俱樂部演景時的資料照。（法新社）
大陸駐日大使吳江浩近日出席活動，直指美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。圖為吳江浩4月底在日本記者俱樂部演景時的資料照。（法新社）

中國大陸駐日大使吳江浩近日應邀出席日本國際貿易促進協會交流會並發表演講時表示，當前中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。

據中新社報導，該場交流會上，還有大陸駐日使館經濟商務公使宋耀明及日本國貿促會長河野洋平、理事長笠井爚雄及60多名經濟界人士參加。

吳江浩說，日本作為最早參與支持中國改革開放的國家之一，從中國的現代化發展中獲得了巨大收益。現在在華日企數量3萬多家，每年營收約2,600億美元。中日務實合作取得今天的飛躍發展，達到今天的廣度深度，是兩國一代代人辛勤創造的寶貴財富，值得倍加珍惜。

但話鋒一轉，吳江浩說，當前中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。

他表示，中方始終主張，雙方要回到中日四個政治文件確立的各項原則基礎上，真正踐行互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識，牢牢把握兩國關係的正確方向。

吳江浩說，一段時期以來，日方公開將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，在G7峰會等場合積極追隨配合美國遏制中國，這種消極傾向正在蔓延至經貿領域，侵蝕兩國經濟界合作信心。

為維護中日經貿合作健康發展，吳江浩提出雙方要著重把握好幾點，首先要警惕抵制「去風險化」，二是要維持開放的合作，三是要恢復和增強合作動能。

吳江浩說，有些國家一方面聲稱不會同中國「脫鉤」，另一方面炮製所謂「去風險化」的新說法，實質上就是要人為削弱、割裂和中國的經濟聯繫，還是在搞「去中國化」。

吳江浩說，日本國內也有一些人渲染形形色色的「中國風險」，從政治風險、法律風險、網路風險、供應鏈風險，到借台海局勢炒作戰爭風險，再到近來利用個別在華人員從事間諜活動被抓扣事件煽動人身安全風險，最終結論無非就是鼓動撤離中國。

他強調，「中日經貿合作本質上相互依存、互利雙贏，中方從來沒有把日本當作風險，更不會鼓動企業撤離日本。」

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