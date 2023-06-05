陸研判 今夏長江中游可能乾旱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國大陸應急管理部消息，今年夏季，長江中游可能發生階段性乾旱。

中新社報導，近日，大陸國家減災委員會辦公室、應急管理部會同有關部門單位召開會商會，對今年夏季大陸自然災害風險形勢進行會商研判。分析認為，今年夏季（6-8月）北方地區洪澇、風雹災害可能偏重發生；颱風影響可能偏重；長江中游可能發生階段性乾旱；南方和西北地區地質災害可能多發重發；東北和西南部分地區存在森林火災風險。　

洪澇風雹災害風險方面，分析認為，今年夏季主要多雨區位於東北、華北、華東南部、華中南部、華南及西南等地，強對流天氣較為頻繁，洪澇和風雹災害風險較高，黃河中下游；海河流域的大清河、子牙河、漳衛河；松遼流域的嫩江、松花江、黑龍江；珠江流域的北江、東江、韓江等可能發生較大洪水，遼河、松花江以及浙江、福建、海南、雲南等省份河流可能發生區域性暴雨洪水。 　　

颱風方面，預計今年夏季西北太平洋和南海海域颱風生成個數為10-13個，登陸數為4-6個，較常年偏多。颱風活動路徑以西行和西北行為主，會影響大陸華南東部沿海和華東部分地區，導致2-4次災害性颱風風暴潮過程和8-10次災害性海浪過程。颱風初次登陸大陸時間較常年（6月29日）偏早。

高溫乾旱風險方面，分析認為，大陸全國大部地區氣溫接近常年同期到偏高，高溫日數偏多，華東、華中、新疆等地可能出現階段性高溫熱浪；湖北大部、湖南北部、重慶北部、四川東北部等地降水偏少二至五成，出現階段性夏旱風險較高。　

分析指出，夏季進入地質災害集中高發期，南方和西北等部分地區地質災害風險高，重點關注浙江南部、福建西部、江西東南部、湖北西部、湖南中部和南部、四川東北部和中南部、重慶北部、雲南西部和北部、陝西南部、甘肅南部等地區。

森林火災風險方面，東北大興安嶺地區和新疆阿勒泰地區雷電天氣逐漸增多，雷擊火風險較高。湖南、重慶、四川等部分地區溫高雨少，可能出現階段性高火險時段。

颱風 高溫 新疆

延伸閱讀

四川樂山傳出山體坍方 已致14人罹難、5人失聯

颱風瑪娃加梅雨鋒面侵襲 日本累計2死4失聯35傷

高溫悶熱上看33度 注意午後雷陣雨 周三起不斷有鋒面形成

瑪娃颱風暴雨日本新幹線停駛16個小時 列車長告知此事乘客崩潰

相關新聞

港籍台大研究生 維園悼六四被拘捕

港媒昨天上午披露，台大研究生劉家儀三日晚間在香港維多利亞公園悼念六四，被香港警方帶走。台大研究生協會昨在自由廣場高喊「立...

陸研判 今夏長江中游可能乾旱

根據中國大陸應急管理部消息，今年夏季，長江中游可能發生階段性乾旱。

零星悼念六四 均遭港警「關切」

昨天是六四事件卅四周年，香港警方以約六千警力戒備和高調巡邏，出動了大陸產「劍齒虎」裝甲車和戰術巴士，駐泊在維多利亞公園對...

神舟15號3名太空人 安返地球

在與神舟十六號交接完畢後，大陸載人太空船神舟十五號返回艙昨天清晨成功著陸內蒙古東風著陸場，平安返回地球。中國載人航太工程...

陸深海考古大突破 開挖水下1500公尺明代沉船

1985年，國際拍賣巨擘佳士得在荷蘭阿姆斯特丹舉行「南京船貨」（Nanking Cargo）瓷器拍賣，位於南海、滿載清代早期青花瓷的沉船哥德馬爾森號（Geldermalsen）貨品在此一掃而空，北京故宮博物院派出兩位專家攜帶3萬美元前往競拍，但連舉牌機會都沒有，最後空手而回。

台灣六四晚會意義漸增 港人聚集悼念

（德國之聲中文網）移居台灣兩年的香港藝術家黃國才週日（6月4日）現身台北自由廣場六四34週年紀念活動，他告訴DW，自己能夠這樣做已是奇蹟，提到藝術家朋友三木6月3日在銅鑼灣被捕時，他忍不住潸然淚下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦