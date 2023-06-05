陸研判 今夏長江中游可能乾旱

根據中國大陸應急管理部消息，今年夏季，長江中游可能發生階段性乾旱。

中新社報導，近日，大陸國家減災委員會辦公室、應急管理部會同有關部門單位召開會商會，對今年夏季大陸自然災害風險形勢進行會商研判。分析認為，今年夏季（6-8月）北方地區洪澇、風雹災害可能偏重發生；颱風影響可能偏重；長江中游可能發生階段性乾旱；南方和西北地區地質災害可能多發重發；東北和西南部分地區存在森林火災風險。

洪澇風雹災害風險方面，分析認為，今年夏季主要多雨區位於東北、華北、華東南部、華中南部、華南及西南等地，強對流天氣較為頻繁，洪澇和風雹災害風險較高，黃河中下游；海河流域的大清河、子牙河、漳衛河；松遼流域的嫩江、松花江、黑龍江；珠江流域的北江、東江、韓江等可能發生較大洪水，遼河、松花江以及浙江、福建、海南、雲南等省份河流可能發生區域性暴雨洪水。

颱風方面，預計今年夏季西北太平洋和南海海域颱風生成個數為10-13個，登陸數為4-6個，較常年偏多。颱風活動路徑以西行和西北行為主，會影響大陸華南東部沿海和華東部分地區，導致2-4次災害性颱風風暴潮過程和8-10次災害性海浪過程。颱風初次登陸大陸時間較常年（6月29日）偏早。

高溫乾旱風險方面，分析認為，大陸全國大部地區氣溫接近常年同期到偏高，高溫日數偏多，華東、華中、新疆等地可能出現階段性高溫熱浪；湖北大部、湖南北部、重慶北部、四川東北部等地降水偏少二至五成，出現階段性夏旱風險較高。

分析指出，夏季進入地質災害集中高發期，南方和西北等部分地區地質災害風險高，重點關注浙江南部、福建西部、江西東南部、湖北西部、湖南中部和南部、四川東北部和中南部、重慶北部、雲南西部和北部、陝西南部、甘肅南部等地區。

森林火災風險方面，東北大興安嶺地區和新疆阿勒泰地區雷電天氣逐漸增多，雷擊火風險較高。湖南、重慶、四川等部分地區溫高雨少，可能出現階段性高火險時段。