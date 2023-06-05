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神舟15號3名太空人 安返地球
在與神舟十六號交接完畢後，大陸載人太空船神舟十五號返回艙昨天清晨成功著陸內蒙古東風著陸場，平安返回地球。中國載人航太工程辦公室表示，神舟十五號三名太空人費俊龍、鄧清明、張陸均安全順利出艙，狀態良好。
神舟十五號載人太空船昨天清晨踏上返回地球之旅。五時四十二分，按照飛行程序，神舟十五號軌道艙與返回艙成功分離，返回艙進入大氣層。
六時卅三分左右，神舟十五號返回艙在東風著陸場成功著陸。隨後，返回艙艙門打開，醫療人員立即確認太空人身體狀況。七時九分，三名太空人安全出艙。
神舟十五號任務成功返回地球，三名太空人難掩喜悅。費俊龍表示，順利回家感覺良好。鄧清明說，此刻非常思念家鄉和親朋好友。張陸則透露，現在任務已結束，後續會盡快調整好狀態，投入訓練，隨時準備再次出征太空。
神舟十五號於去年十一月廿九日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，與神舟十四號的三名太空人執行輪換任務，完成大陸首次太空人在軌輪換。
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