神舟15號3名太空人 安返地球

1985年，國際拍賣巨擘佳士得在荷蘭阿姆斯特丹舉行「南京船貨」（Nanking Cargo）瓷器拍賣，位於南海、滿載清代早期青花瓷的沉船哥德馬爾森號（Geldermalsen）貨品在此一掃而空，北京故宮博物院派出兩位專家攜帶3萬美元前往競拍，但連舉牌機會都沒有，最後空手而回。

2023-06-04 23:54