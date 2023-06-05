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零星悼念六四 均遭港警「關切」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

昨天是六四事件卅四周年，香港警方以約六千警力戒備和高調巡邏，出動了大陸產「劍齒虎」裝甲車和戰術巴士，駐泊在維多利亞公園對面。香港民間沒有集體性的悼念活動，但仍有港人以不同形式表達心聲。

昨晚最新消息，民主派政團社民連主席陳寶瑩入夜後，手持黃色花及蠟燭到維園對面的記利佐治街，隨即被大批警員包圍，陳寶瑩情緒激動，其後被帶上警車。

香港連續第四年沒有集體性的六四紀念活動，在此前曾卅年舉行燭光晚會的維多利亞公園場地，有團體舉辦「家鄉市集嘉年華」，活動場地被拒馬包圍，場地外的公園其他位置被圍封，有保全在維園門口檢查出入者的隨身物品，也有警察身著戰術背心，截查在場市民或記者，警員三人一組背靠背站立戒備。

維園內外都有大批警力布防，維園近銅鑼灣入口對面，駐泊著大陸產「劍齒虎」裝甲車和多部戰術巴士、爆炸品處理課行動車等警車，沿路有多名警員駐守及巡邏，天后入口附近停泊多輛警車，保安在門口檢查入場人士隨身物品。除便衣警察外，以警服辨認到有反恐特勤組、衝鋒隊、警察機動部隊等。

維園外的警察會要求在現場採訪的記者出示證件及登記資料，有軍裝及便衣人員詢問記者所屬的傳媒機構，以及會否在場進行訪問。

有前民主派區議員在社區派送蠟燭。前西貢區區議員陳嘉琳說，上周起已在自己經營的店鋪派發電子蠟燭，曾接過警方電話，查詢會否申請舉辦公眾活動，但對方並無提及不可派發電子蠟燭。她指港府沒說市民自行悼念六四事件是違法，認為毋須自劃紅線。

在反送中運動中經常現身示威遊行的「王婆婆」王鳳瑤，在銅鑼灣一帶被帶上警車。另有消息說，昨下午約三時四十五分，有兩名女子在銅鑼灣崇光百貨門外被警察截查，其中一名女子身穿黑衣黃裙、佩戴黃色口罩，被警員截查其間高舉寫有「良知」二字的紙牌，隨後兩名女子都被警方帶上警車。

過往天主教香港教區年年此時都有相關祈禱儀式，天主教香港教區主教周守仁昨在社交平台以「在這特別的一天的祈禱」撰文，稱對不少港人是一個特別發人深省的日子，他懇求讓「亡者享受上主永恆的擁抱」。

警察 香港 六四

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