六四香港：六千警防街頭悼念 多人被帶走

6月4日，白天的香港維園熙來攘往，陸續有民眾趁週日假期來參與由親北京同鄉會舉辦的「家鄉市集嘉年華」。公園入口設置了安檢通道，保安人員逐個檢查入場人士的隨身物品。場內一片歡慶氣氛，有過百過代表中國各省的美食和購物攤位，也有警員巡邏。維園內架設了大量鐵馬和圍板，有多隊警員駐守，看到記者停步採訪便上前詢問身份。

同一時間，維園所在的銅鑼灣一帶亦保安嚴密，警方這天派遣6000名警員到維園和政府機關等全港多個地方戒備，並進行「高姿態巡邏」。就現場所見，光是維園附近區域沿路停泊了十多輛警車、裝甲車，大量穿著戰術背心的警員、反恐特勤組在街上來回巡視，不時截停搜查行人，並封閉部分行人專用區。

下午時份開始，警方加強截查，多人並未涉足維園已被帶走。社民連陳寶瑩手持電子蠟燭和小黃花到銅鑼灣，旋即被帶上警車。有身穿黑衣黃裙的女子被查問期間舉起寫著「良知」的紙牌，隨後被帶上警車。有人向在場記者展示六四舞台劇本《5月35日》劇本集；也有人用手機播放六四相關歌曲，在街上喊「我們要自由」「香港人不要怕」，最終也被帶離開。

三名前支聯會主席及副主席被控煽動顛覆國家政權罪，現正在獄中候審。有關注組專頁發帖指，前支聯會副主席鄒幸彤會在獄中絕食34小時。

六千警力戒備 維園一帶多人被帶走

而在6月3日，警方在維園附近拘捕了4人，指他們展出具煽動字句的示威物品、在公眾地方叫囂等，涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪；並另外帶走4名涉嫌「破壞社會安寧」的人士到警署調查。

被捕或帶走的人士當中，包括前支聯會義工關振邦和天安門母親運動成員劉家儀，他們在維園高舉寫著「堅守良知與追求自由的人」、「哀悼六四死難者 向天安門母親致敬」、「禁食89643.4秒」等內容的紙張。劉手持紅白玫瑰，向媒體稱他們兩人計劃禁食24小時以示悼念。兩人到場後不久，警員很快便封鎖現場及進行搜查，期間兩人把紅色膠帶貼在嘴上，在沒反抗下被帶走。

數名往年曾經到維園附近鬧市表演行為藝術的藝術家，昨晚也照樣出現，但在嚴密的嚴力佈防下寸步難行。其中，藝名「三木」的陳式森被警員帶走時，沿途高喊「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」，遭多次警告。有一對年輕男女的袋子裡放有白色鮮花，同被查問後帶走。

行會成員：悼念令人聯想結束專政

以往港府曾以新冠疫情為由禁止燭光集會，今年是取消防疫措施後首個六四週年， 但在政治低氣壓下，沒有團體申請任何公開悼念活動。數名社運人士告訴德國之聲，他們在六四前多次被國安警接觸，有人表示「因不可告之的理由」無法接受訪問。有前區議員透露，會在自己的店內派電子蠟燭。

天主教香港教區主教周守仁在社交媒體上發文指，「為不少香港人這是一個特別發人深省的日子」。除了亡者，他也為「那些硬了的心」祝禱希望他們從深層恐懼及焦慮中得到釋放，「願聖三永恆的慈愛帶給我們社會及國家療癒之恩」。

六四週年前夕，行政長官李家超及一眾高官被記者多次問及純粹悼念是否違法，但皆沒有明確地正面回答。行政會議成員湯家驊在6月4日在商業電台受訪時則表示，不建議有組織地悼念。他說：「悼念六四不是問題，但悼念六四一向都與支聯會過往一些口號有很密切關連，令人聯想到悼念六四就是要結束一黨專政。我覺得我們要有警惕之心，就是我們要活在當下，不可永遠活在過去。」

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