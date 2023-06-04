香會再重申兩岸問題 陸防長：民進黨是台海現狀最大麻煩製造者

大陸國務委員兼國防部長李尚福4日於第20屆香格里拉對話（香會）上稱，大陸將盡最大努力爭取和平統一，但若有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中方軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

據央視新聞報導，針對兩岸問題，李尚福重申，台灣問題是大陸核心利益中的核心，台灣問題是大陸的內政，「一個中國原則」已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。他指出，「中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨。」大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。

李尚福稱，世人看得都很清楚，「民進黨當局『挾洋謀獨』、外部勢力『以台制華』干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。」

李尚福在演講中還表示，中美關係的意義早已超出雙邊、影響全球，國際社會普遍希望中美關係健康穩定發展，擔憂發生衝突對抗。不可否認的是，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛。

他強調，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。應不懼困難，找到相處之道。

李尚福還暗批美國稱，「有的國家」動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭，搞亂一個地區後一走了之，留下一個爛攤子，我們決不能讓這樣的事在亞太被複製。

李尚福並指，「有的大國」再次提出所謂的「印太戰略」。試圖推進「亞太北約化」，其本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和衝突的漩渦。

針對南海議題，李尚福則稱，現在，每年數萬艘各國船隻在南海通行，經此運往全球的貨物總價值高達3.5兆美元，「沒聽說哪艘船通行受阻礙、安全受威脅。」他批評，反倒是一些「域外國家」在南海以航行自由之名行航行霸權之實，想把南海攪亂以從中謀利，需要大家高度警惕、堅決抵制。