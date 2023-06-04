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攔截美軍機後 陸防長李尚福：各國管好自己的軍艦軍機

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國印太司令部指控，共軍殲16戰機5月26日在南海對美國空軍偵察機進行了「不必要的侵略性機動」攔截。（法新社）
美國印太司令部指控，共軍殲16戰機5月26日在南海對美國空軍偵察機進行了「不必要的侵略性機動」攔截。（法新社）

5月底一架中國殲16戰機，在南海攔截美國空軍RC-135偵察機，美方指控共軍做出沒必要的挑釁行動，引發雙方關係再次緊張。對此，大陸國防部長李尚福4日在香格里拉對話會上回應說，最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。

在稍早就「中國的新安全倡議」議題，在新加坡香格里拉對話會作大會發言後，據央視報導，李尚福回應所謂「中國軍機攔截美國軍機」的提問。

李尚福說，「我要反問一下，為什麼剛才大家提的問題都發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？」

他表示，這是因為中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近去做所謂的航行霸權。「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

美國印太司令部5月30日發聲明指控，共軍殲16戰機在南海對美國空軍偵察機進行了「不必要的侵略性機動」攔截，包括直接飛到美機機頭，迫使美軍機飛過共機尾流等。

但大陸外交部發言人毛寧反控，美方的行動才是引發海上安全問題的根源，呼籲應立即停止挑釁行動。

另，美國國防部長奧斯丁3日在香格里拉對話會亞洲安全會議發表演講時，也提到共機續對美國及盟友軍機進行危險攔截。他還說，美國會持續協助盟友及夥伴抵抗脅迫、霸凌，美國不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫不會退縮。

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