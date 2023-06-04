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美加軍艦通過台海 共軍意圖衝撞迫使美艦改變航道

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
加拿大環球新聞記者葛雷指出，共軍艦艇與美國軍艦3日險些相撞。（取自加拿大環球新聞）
加拿大環球新聞記者葛雷指出，共軍艦艇與美國軍艦3日險些相撞。（取自加拿大環球新聞）

中美軍事角力戰再添驚險場面？加拿大環球新聞指出，美國和加拿大軍艦3日巡航通通過台灣海峽時，解放軍軍艦險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon），以迫使美艦改變航道。

美國海軍「鐘雲號」驅逐艦和加拿大皇家海軍「蒙特利爾號」護衛艦，3日航經台灣海峽，展現美國與盟友對自由開放的印太地區的承諾。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅3日晚間表示，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。施毅並稱，有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

但據加拿大環球新聞報導，搭乘「蒙特利爾號」的加國記者葛雷（Mackenzie Gray）稱，事發時，一艘對美加兩國執行跟監警戒的共軍艦艇向「鍾雲號」加速駛來，並攔截在其船頭之前，迫使「鍾雲號」不得不改變航道，場面非常驚險。

葛雷引述「蒙特利爾號」艦長蒙特福德的話指出，共軍艦艇先前曾對美軍表示，若「鍾雲號」不肯改變航線，雙方有可能將發生碰撞。美軍曾試圖要求共軍艦艇離開其航行路線，然而，當時共軍艦艇仍往「鍾雲號」方向衝撞，且距離「鍾雲號」僅150碼（約166公尺）的距離，險些撞上，逼迫「鍾雲號」最終不得不減速並改變航向。

蒙特福德認為，共軍此次「衝撞美艦」的行為是故意為之，但他表示，共軍並未對「蒙特利爾號」採取同樣的做法。他表示，當時共軍艦艇與「蒙特利爾號」的距離保持在1,000碼（約914.4公尺）以內，這一距離是在「安全範圍的」。

報導還提到，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）已了解中美軍艦衝突的相關消息，當時她正在新加坡參加第20屆香格里拉對話會，她表示加國已就此事與相關方面溝通。

圖為「鍾雲號」今年1月5日航行台灣海峽時的資料照。（歐新社）
圖為「鍾雲號」今年1月5日航行台灣海峽時的資料照。（歐新社）

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