大陸神舟15號太空人順利返回地球後 第一餐想吃什麼？
在與神舟十六號交接完畢後，大陸載人太空船神舟十五號返回艙4日清晨成功著陸大陸內蒙古東風著陸場，平安返回地球。中國載人航太工程辦公室表示，神舟十五號三名太空人費俊龍、鄧清明、張陸均安全順利出艙，健康狀態良好。
時隔半年重返地球後，這三名太空人第一餐想吃什麼？據央視新聞報導，來自江蘇昆山的費俊龍，早餐是一碗雞湯麵，還要了兩個煎雞蛋和一份青菜；來自江西宜黃的鄧清明，早餐選了撫州米粉，又點了一份豬肉大蔥餃子；來自湖南漢壽的張陸，則選擇了常德米粉和漢壽玉臂藕。
神舟十五號載人太空船4日清晨踏上返回地球之旅。5時42分，按照飛行程序，神舟十五號軌道艙與返回艙成功分離，返回艙即將進入大氣層。
6時33分左右，神舟十五號返回艙在東風著陸場成功著陸。隨後，返回艙艙門打開後，醫療人員立即確認太空人身體狀況。7時9分，三名太空人費俊龍、鄧清明、張陸全體安全出艙。
神舟十五號任務圓滿成功返回地球，三太空人也難掩喜悅。費俊龍表示，「順利回家感覺良好」；鄧清明稱，「此刻我非常思念家鄉和親朋好友」；張陸則透露，「現在任務已經結束，後續我們會盡快調整好狀態，投入訓練，隨時準備再次出征太空。」
神舟十五號於2022年11月29日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，與神舟十四號的三名太空人執行輪換任務，完成大陸首次太空人在軌輪換。
5月30日，隨着神舟十六號進入大陸太空站，與神舟十五號完成第二次太空人在軌輪換。
執行任務期間，神舟十五號三名太空人在軌工作生活逾180多天，完成四次出艙任務，成為中國大陸執行出艙任務次數最多的一批太空人。此外，還進行了38項太空科學試驗和實驗，涵蓋生命生態、材料科學、流體力學等。
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