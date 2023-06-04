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港六四無集會 仍派數千警戒備

聯合報／ 香港特派員李春、記者陳政錄／香港─台北報導
六四前夕，香港警察在維園巡邏，當局誓言要在周年紀念日消除任何抗議活動。（Getty Images）
六四前夕，香港警察在維園巡邏，當局誓言要在周年紀念日消除任何抗議活動。（Getty Images）

今天是六四事件三十四周年，香港民間沒有任何相關活動的申請，但香港警方將高調部署數千警力戒備，還將在敏感地點高姿態巡邏。

六月四日前夕消息透露，香港警方已部署五千至六千警力，還將在維多利亞公園、香港政府總部及西環大陸駐港中聯辦等地高姿態巡邏。

自一九八九年北京六四事件後，香港曾持續三十年在維多利亞公園舉行燭光晚會等悼念六四的活動。到今年為止，已連續四年沒有團體申辦六四悼念活動。同時也沒有人申請六四遊行。

昔日舉辦六四燭光晚會的維多利亞公園足球場，今年改由香港廣東、香港福建等多個同鄉會社團舉辦「家鄉市集嘉年華」，售賣大陸二十六省市土特產品。

在維園舉行「家鄉市集嘉年華」，仍是高度敏感，入場須進行安檢，場外已圍起拒馬，大批警員巡邏。

香港特首李家超日前回應有關六四期間市民活動時稱，每一個人都要為自己的行為負責，「任何公眾活動或個人行為都要符合香港法律，警方會針對每一個活動和行為依法處理。」

有社運人士稱，近日收到警方電話查詢。過往主持六四紀念活動的香港支聯會，主要成員都在獄中，前支聯會副主席蔡耀昌說，沒有收到警方電話，現在很難有集體行動，他今天會自行悼念。

陸委會昨天則呼籲北京當局在標榜所謂「現代化治理」的同時，應勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤，公布事實真相，早日推動政治改革，落實保障人民言論、信仰和集會結社自由等基本人權，以進一步化解其內部社會的深層矛盾不安。

陸委會強調，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式，更是兩岸關係發展的基本價值。北京當局應從「六四事件」省思動用武力將導致不可承受的嚴重後果，尊重台灣人民對於主權與尊嚴的堅持。

香港特首 六四 北京

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