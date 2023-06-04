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堅決護台海 美防長籲陸軍事對話

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美中防長昨天都出席「香格里拉對話」部長級圓桌會議。左一為美國防長奧斯丁，右一為中國防長李尚福。（法新社）
美中防長昨天都出席「香格里拉對話」部長級圓桌會議。左一為美國防長奧斯丁，右一為中國防長李尚福。（法新社）

美國國防部長奧斯丁昨天於「香格里拉對話」大會上表示，台海若爆衝突將是毀滅性的，但衝突並非不可避免，美國有決心維護台海和平穩定，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「對話是必要的，而非獎勵」。

綜合中央社、俄通社報導，「香格里拉對話」亞洲安全會議進行至第二天，奧斯丁昨天上午以「美國在印太地區的領導力」為題演說。

就台海議題，奧斯丁表示，美國仍然堅定地致力於按長期奉行的「一中政策」維持現狀，並根據「台灣關係法」履行相關義務，他重申，美方持續堅決反對任何一方單方面改變現狀。

奧斯丁指出，台海若爆發衝突，將是毀滅性的，包含危及商業海上航線和全球供應鏈的安全，因此美國和世界上愈來愈多的國家一樣，都堅定不移地維護台海的和平穩定。他並稱，台海衝突「並非不可避免」。

就美中關係、美國在印太區域領導力，奧斯丁表示，美方並不尋求新冷戰，兩國間的競爭「永遠不應該演變成衝突」，他說，該地區永遠不應該分裂為敵對的集團，相反，美方正在努力加強對衝突的防範，加倍進行外交努力，加強地區和平與穩定。

他還表示，美中保持開放的溝通渠道相當重要，尤以兩國的國防和軍事領導人之間為重。他強調，中美的對話並非獎勵，而是必要的，而對於「負責任」的國防領導人來說，任何時候都是適合對話的時機。

美中防長曾在二日「香格里拉對話」開幕晚宴上握手、簡短寒暄幾句，奧斯丁回應表示，「晚餐時親切的握手，不能代替實質性的接觸」，他強調，兩邊談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。他還表示，「我深感擔憂，中國一直不願意更認真地參與兩軍之間更好的危機管理機制。但我希望這種情況會盡快改變」。

儘管中美防長這次沒在場邊舉行雙邊會，但新加坡防長黃永宏說，他們前天在開幕晚宴同桌，昨天圓桌對談兩人也坐在對面，聽到對方說話，對彼此有多一點了解。黃永宏表示，從他分別跟兩人談話的內容看來，美中雙方都有意願恢復對話。

美國 台海 香格里拉

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