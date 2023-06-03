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美防長：堅決維護台海和平穩定 籲中美進行軍事對話

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美防長奧斯汀3日上午以「美國在印太地區的領導力」為題，在「香格里拉對話」首場全體大會上進行演說，並接受現場與會人士提問。（擷取自IISS國際戰略研究所YouTube頻道）
美防長奧斯汀3日上午以「美國在印太地區的領導力」為題，在「香格里拉對話」首場全體大會上進行演說，並接受現場與會人士提問。（擷取自IISS國際戰略研究所YouTube頻道）

美國國防部長奧斯汀3日於「香格里拉對話」大會上表示，台海若爆衝突將是毀滅性的，但衝突並非不可避免，美國有決心維護台海和平穩定，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「對話是必要的，而非獎勵」。

綜合香港01、俄通社報導，「香格里拉對話」亞洲安全會議進行至第二天，美防長奧斯汀於3日上午以「美國在印太地區的領導力（United States’ Leadership in the Indo-Pacific）」為題，在首場全體大會上進行演說，並接受現場與會人士提問。

就台海議題，奧斯丁表示，美國仍然堅定地致力於按長期奉行的「一中政策」維持現狀，並根據「台灣關係法」履行相關義務，他重申，美方持續堅決反對任何一方單方面改變現狀。

奧斯丁指出，台海若爆發衝突，將是毀滅性的，包含危及商業海上航線和全球供應鏈的安全，因此美國和世界上越來越多的國家一樣，都堅定不移地維護台海的和平穩定。他並稱，台海衝突「並非不可避免」。

就美中關係、美國在印太區域領導力，奧斯丁表示，美方並不尋求新冷戰，兩國間的競爭「永遠不應該演變成衝突」，他說，該地區永遠不應該分裂為敵對的集團，相反，美方正在努力加強對衝突的防範，加倍進行外交努力，加強地區和平與穩定。

他還表示，美中保持開放的溝通渠道相當重要，尤以兩國的國防和軍事領導人之間為重。他強調，中美的對話並非獎勵，而是必要的，而對於「負責任」的國防領導人來說，任何時候都是適合對話的時機。

此前，美中防長曾在2日「香格里拉對話」開幕晚宴上握手、簡短寒暄幾句，奧斯丁回應表示，「晚餐時親切的握手，不能代替實質性的接觸」，他強調，兩邊談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。他還表示，美國尚未準備好公布在制定與中國的聯合軍備控制協議方面取得的任何進展，因為北京「不接華盛頓的電話」。

奧斯丁說，「我深感擔憂，中國一直不願意更認真地參與兩軍之間更好的危機管理機制。但我希望這種情況會盡快改變」。

第20屆「香格里拉對話」亞洲安全會議2日至4日在新加坡登場，據新加坡國防部消息，今年有來自41國人士與會，包括部長級代表、國防高層官員及學者出席，包括48名部長級代表和超過35名國防高級代表以及知名專家學者。本屆對話會將舉行7場全體大會、2場部長級圓桌會議和6場特別論壇。

美國 台海 香格里拉

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