六四紀念館紐約開幕 特設香港民運展區

（德國之聲中文網）在六四事件34週年前夕，座落於紐約曼哈頓市區的「六四紀念館」在美國時間6月2日開幕，成為香港六四紀念館被當局強迫關閉後，現時全球唯一的常設展覽。紀念館創辦人、八九學運領袖王丹在開幕記者會上表示，他因為香港的局勢轉變而決心在海外重建紀念館。

現已解散的支聯會曾於2012年成立香港六四紀念館，斷斷續續運營大約十年。國安法生效後，紀念館於2021年遭警方搜查並檢走大量文物，被迫關閉，支聯會數名領袖同時被控告煽動顛覆國家政權罪，現正還押候審。

王丹表示：「中共顯然地試圖掩蓋歷史，令世界忘記其政權建基於暴力及謊話之上。作為八九民運的倖存者、參加者和見證人，我們有責任守護歷史真相和抗衡中共抹去記憶的意圖，因此我們決定設立這個展覽。」

部分展品從中國運出

紐約的六四紀念館現時設於一個約二千平方呎的細小單位內，館名由因反對武力鎮壓學生而被中共懲處的前中共中央委員鮑彤在生前親手題字。展出的百多件歷史物件當中，30多件來自當年的天安門廣場，例如現場記者遺下的染血衣物、被用作止血的橫幅、帳篷、學生信件、油印機等。當年的學運領袖周鋒鎖說：「大多數物件都是由身處海外的人士捐贈，但部分需要從中國國內運出，他們仍要冒一定風險。」

紀念館也展出香港媒體當年關於民運和六四鎮壓的報導，包括《文匯報》、《大公報》等的報章頭版。籌委會並特別設立一個關於香港民主運動的展區，講述2019年反修例示威，以及香港長年對平反六四的聲援行動。展覽廳貼著反修例運動的文宣，以及放映抗爭影片。

香港曾經連續三十年舉辦六四燭光晚會，每年均有數以萬計民眾參與，是中國境內唯一可以合法悼念六四的地區。2020年國安法實施後，港府多次以防疫等名義禁止集會，以及封鎖維多利亞公園。今年5月，原本放置在香港大學二十多年、紀念六四的「國殤之柱」雕塑，被港警國安處檢走作調查之用。

籌款目標提前完成

籌委會原計劃花兩至三年時間募集首階段50萬美元資金，最終不足一年便達標，接下來會進行另一階段籌款，希望能購買永久的展出場地。紀念館將於6月底對外開放，目前選址於曼哈頓市區而非唐人街，期望能接觸到更多外國人，加深他們對六四歷史及中國狀況的了解。

部分實體物件仍有待整理後才會展出，籌委會未來還計劃展示更多影音項目，並在網上展示民運的歷史照片。館長於大海說紀念館開幕只是一個開端：「這裡不止於一個博物館，它是抵抗和希望的象徵，代表許多人共同擁有的夢想——追求一個自由和民主的中國。」

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