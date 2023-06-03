聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／海關中環招聘 港人流失未止

聯合報／ 香港特派員李春

香港中環，寸土寸金，那皇后大道更是車水馬龍。但在星期五下班高峰時段，居然有宣傳車選好兆頭地點「皇后大道中138號」對面停定，那是香港海關出車鬧市招人（招聘）。不時有人好奇登車，有的觀看車內宣傳影片，有的小試牛刀回答測驗題，海關說還有人即場報了名。

香港海關宣傳車，前所見一連五天出動招人，此前去了九龍旺角、觀塘，今天和明天繼續出車。海關說這回是全港各區招人，主要招海關督察，他們入職後要著海關制服、要佩帶槍械、有可能要在香港以外的地方去工作。招聘簡介沒說海關福利，但公布了極有吸引力的薪資。

海關是香港紀律部隊之一，繼其後香港入境處也正安排，要在六月中展開入境事務主任公開招聘。入境處提前公開部份福利，說獲聘後除薪酬具競爭力外，附帶福利亦包括有薪假期、紀律部隊宿舍安排、醫療和牙科診療等。在適當情況下更可獲得房屋資助。

香港警察此前已先招聘，但看來不太順利，已公開宣布會放寬招聘條件。近日香港政府宣布，今年起公務員招聘接納上三年級大學生申請，他們一畢業就可以到香港政府去上班。但香港警方發言人說，香港警察已走進大學校園進行宣傳和招募，透過警隊學長計劃和輔警大學生計劃，以及在香港和大陸大學進行「警察大學招募快線」，吸引大學生投考警隊。

香港紀律部隊個個都「薪高糧準」，以海關招督察為例，入職月薪四四八四○港元至七七九九五港元（約十八萬至卅萬台幣），這還沒算計福利如宿舍、醫療、子女教育等等，人說不是有吸引力，而是太有吸引力。因何有如此吸引的紀律部隊和政府部門的職位，還要大陣仗彎腰請人？

一家地產公司老闆施永清在其旗下的報紙專欄直言，香港人口持續流失，這些選擇離開香港的人，大都不是為了經濟原因，而是為了政治原因。這批人大都是教育水平相當不錯的中產階層，年齡在三十餘歲至五十餘歲之間。他們多屬專業人士，在香港有不錯的事業前途。

施永清把出走者分成三類，一是不能不走，政府不留的；二是立場相異，政府放棄的；三是沒信心沒安全感的，政府可留的。

香港 海關 警察大學

延伸閱讀

參加台灣實境節目疑作弊！香港TVB美女主持人慘遭退賽

香港商場凶案2靚女死亡 凶刀砍到變形 港紅會提供心理諮商

香港商場發生恐怖凶殺案！光頭男突持生魚片刀狂刺 2妙齡女重傷身亡

影／在「不能提的日子」去廣場 「5月35日」曉劇場首演

相關新聞

香格里拉對話登場 美中防長握手

第廿屆「香格里拉對話」安全論壇二日至四日在新加坡登場，據大陸官媒「環球電視網」記者團微博二日晚間消息，大陸防長李尚福與美...

香江風情／海關中環招聘 港人流失未止

香港中環，寸土寸金，那皇后大道更是車水馬龍。但在星期五下班高峰時段，居然有宣傳車選好兆頭地點「皇后大道中138號」對面停...

讓下一代能喝上好奶粉？陸「新中國奶粉」的2大難題

還記得前些年，大陸民眾在海外瘋搶奶粉的場景嗎？當年除了許多「水客」在香港大量搜刮奶粉，引發陸港民眾矛盾，甚至連奶粉生產大國澳洲都因陸客、中國代購商大量搶購澳洲奶粉，導致許多澳洲寶寶喝不到嬰兒配方奶。但近幾年這樣新聞已淡去，中共官媒「半月談」近日則疾呼：「中國寶寶的奶瓶，要裝中國奶粉」，只是大陸的父母們，真的已經安心讓孩子喝國產奶粉嗎？

甩掉發配邊疆陰霾？ 趙立堅雲南邊境調研出現這個表情

已鮮少露面的前中國外交部發言人、現任中國外交部邊界與海洋司副司長趙立堅不久前赴雲南調研。根據網上曝光的照片，趙立堅身著西...

兩場圍台軍演後香會再登場 李尚福將發出什麼警語？

大陸國防部長李尚福出訪新加坡，今天起將一連三天出席在星國舉行的「香格里拉對話」，李尚福6月1日晚上會晤新加坡國防部長黃永宏，並一同見證中星簽署「建立直通保密電話通信線路諒解備忘錄」。但在這個中星之間的場合上，李尚福卻借著它，對台灣問題發言。

台美簽署21世紀貿易倡議 陸外交部：已向美國嚴正交涉

台灣與美國已經簽署「21世紀貿易倡議」首批協定，而日前多次表示反對的大陸外交部，則強調已向美方提出嚴正交涉，強調應該停止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦