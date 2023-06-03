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香格里拉對話登場 美中防長握手

聯合報／ 國際中心、記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
大陸防長李尚福（前排左二）在昨晚的香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁（前排右三）握手寒暄。圖／取自微博CGTN記者團
大陸防長李尚福（前排左二）在昨晚的香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁（前排右三）握手寒暄。圖／取自微博CGTN記者團

第廿屆「香格里拉對話」安全論壇二日至四日在新加坡登場，據大陸官媒「環球電視網」記者團微博二日晚間消息，大陸防長李尚福與美國防長奧斯丁在開幕晚宴上握手，兩人有簡短寒暄，互相問候幾句。

主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）發布議程，奧斯丁三日早上針對美國在印太地區的領導力發表演講。李尚福預計四日早上針對「中國的新安全倡議」發表演講。美方日前提議雙方在場邊會談，遭北京回絕，二日晚間的互動是否有進一步發展，仍待觀察。

美國國防部表示，在香格里拉對話期間，奧斯丁計畫會見主要領導人，以推進美國在整個地區的防務夥伴關係，並支持以東協為中心的自由開放的印太地區的共同願景。

日本共同社報導，美日澳菲計畫在論壇期間舉辦四國防長首次會談，預計聚焦在「加速海洋擴張的中國」，並討論強化四國安保合作。報導稱，會談考慮將琉球群島與台灣、菲律賓各島串聯起來，以「第一島鏈」封鎖中國的海上擴張。　

李尚福一日與新加坡防長黃永宏會晤時重申中方在「台灣問題」上的立場，表示絕不承諾放棄使用武力。李尚福二日與代總理黃循財會晤，雙方再次肯定新中兩國長期、密切、友好的雙邊防務關係。

李尚福說，中方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，並強調三個「絕不」—絕不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，絕不允許外部勢力「以台制華」，絕不承諾放棄使用武力。

新加坡國防部發布新聞稿表示，今年有來自四十一國人士與會，包括部長級代表、國防高層官員及學者出席，包括四十八名部長級代表和超過卅五名國防高級代表以及知名專家學者。本屆對話會將舉行七場全體大會、兩場部長級圓桌會議和六場特別論壇。

台灣多由學者代表參加「香格里拉對話」，今年由遠景基金會執行長賴怡忠及中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖以學者身分出席。

美國 香格里拉 新加坡

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