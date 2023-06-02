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台美簽署21世紀貿易倡議 陸外交部：已向美國嚴正交涉

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
大陸外交部強調已經向美國嚴正交涉台美21世紀貿易倡議的簽署，圖為大陸駐美使館。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）
大陸外交部強調已經向美國嚴正交涉台美21世紀貿易倡議的簽署，圖為大陸駐美使館。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）

台灣與美國已經簽署「21世紀貿易倡議」首批協定，而日前多次表示反對的大陸外交部，則強調已向美方提出嚴正交涉，強調應該停止推進並立即撤銷所謂倡議和協議，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「否則由此造成的後果必須完全由美方承擔」。

大陸外交部發言人毛寧2日下午在記者會上指出，大陸堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。她指出，美官方執意與台推進21世紀貿易倡議談判，執意簽署有關協定，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的僅與台保持非官方關係的承諾。中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉」。

毛寧還批評，倡議「不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的『指揮棒』，是台民進黨當局為謀『獨』私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益、『害台』 『賣台』的『投名狀』，是美虛化掏空一個中國原則的最新例證」。

她強調，再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂「倡議」和協議，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，「否則由此造成的後果必須完全由美方承擔」。

此前，包含大陸商務部、外交部已經多次發聲表態反對台美進行「21世紀貿易倡議」的談判與簽署協議，大陸商務部長王文濤5月底在美國底特律與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會見時，也特別關切「經貿領域涉台問題」。

國台辦發言人朱鳳蓮5月31日則強調，這份協議是「盡台灣之物力，討外國之歡心」、「純屬賠本賺吆喝」、「是不平等協定」，其代價就是台灣企業、民眾利益被出賣，台灣核心產業優勢和整體經濟競爭力被削弱。

美國 外交部 毛寧

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