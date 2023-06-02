香港抹去六四記憶 文物保存寄望海外

六四天安門事件將屆34週年，隨著香港當局不斷抹去紀念這場大屠殺的痕跡，引發相關記憶會系統性「被消失」的擔憂。值此之際，美國紐約「六四紀念館」將於週五（6月2日）開幕，也為這起事件遺產的海外保存，燃起一線曙光。

這座小型紀念館落腳紐約曼哈頓第六大道一個狹窄的四樓辦公空間內，展出天安門事件的相關物品，包括示威橫幅、信件、照片及報導，還有一件沾滿鮮血的襯衫，多數文物都來自六四運動參與者的捐贈。

路透社指出，香港原本也有類似的博物館，2021年受到政府施壓而關閉，如今紐約的六四紀念館將成為世界上唯一紀念此事件的常設展覽。

對此，六四學生領袖王丹週四（1日）在該館的成立記者會上表示：「中國當局的意圖很明顯，他們想掩蓋歷史，讓世界忘記中國當局犯的罪，他們希望大家忘記共產黨是建立在暴力及謊言的政權。」

同為六四學生領袖周鋒鎖也稱，這座紀念館是「自由中國希望之所在」。協助規劃這個紀念館的他表示：「我們會團結在一起，就像34年前在天安門廣場一樣，全世界的人都看到我們對自由中國的夢想。」

香港六四守夜活動「被消失」

全球華人社群將在本週日（4日）紀念天安門事件，許多海外中國人和香港人都將參加世界各地舉辦的守夜活動。

然而，30多年前率先發起這個傳統、多年來也是此類活動標誌性地點的香港，今年將不會舉行相關公開活動。自2020年在香港實施《國家安全法》以來，紀念這起悲劇的公共活動陸續消失，香港當局也正在移除有關這起血腥鎮壓事件，以及學生抗議活動的各種記憶。

日前，香港公共圖書館下架了數十筆與六四有關的書籍、紀錄片；香港特首李家超對此表示，該館館藏須確保「沒有違反香港的任何法律」並「符合香港利益」。

除六四相關書籍遭撤之外，天主教香港教區上個月也宣布，繼去年因擔憂違反《國安法》而不舉辦六四紀念彌撒後，今年將再次停辦這場活動。

一些專家告訴DW，香港人保持紀念六四傳統的原因之一，是因為他們想避免重蹈1989年抗議學生的覆轍；而當局抹去六四相關記憶的舉動，反映了中國政府長期以來致力刪去反對意見的作法，好將敘事改為對自己有利。

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）的亞洲部副主任王松蓮（Maya Wang） 說，中國政府「不滿足於僅僅抹去對天安門廣場大屠殺的公開紀念，還想要改變香港和中國其他地區的人們對那段日子的記憶」。

英國倫敦國王學院（King's College London）潘迪生法學院（The Dickson Poon School of Law）的客座研究員黎恩灝（Eric Lai）則說：「香港人曾認為，在共產主義政權面前，民主就是保護自己生活方式的最佳辦法」，在這樣的背景下，紀念天安門的傳統反映了港人對中國政府根深蒂固的不滿。

紀念活動領袖身陷囹圄

不只六四紀念活動在香港停辦，籌辦六四維園晚會的主要領導人，也陸續因涉及國家安全的罪名被逮捕、拘留或判刑。周恆東、李卓人和何俊仁都是現已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）創始成員，該聯盟是負責組織這項守夜活動的主要組織，他們都已入獄超過1年。

一些分析人士認為，港府藉由逮捕備受矚目的社運人士，意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應。東京大學客座研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說：「（港府）想發出一個訊息——如果香港人繼續舉行公開活動紀念六四，或高喊口號、舉橫幅要求結束一黨專政，他們將涉嫌違反國安法。」

六四週末（6月3日至5日）前夕，香港保安局局長鄧炳強更警告，若有任何人試圖利用「特別的日子」進行宣揚港獨、或企圖顛覆國家政權等危害國安的行為，香港政府將果斷執法。

與此同時，香港廣東社團總會等26個在香港的中國省級同鄉社團，將於六四週末在香港維多利亞公園舉辦「慶祝香港回歸」的嘉年華活動。由於每年的天安門紀念晚會都在此舉行，輿論猜測此嘉年華是為了阻止任何紀念六四的活動發生，遭該組織否認。

在此情況下，香港預計不會舉行任何與六四有關的公開活動。人權觀察組織的王松蓮及和天安門學生領袖周鋒鎖接受DW採訪時皆強調，在世界各地舉行的紀念活動將有助於維繫六四的歷史記憶。

王松蓮說，儘管香港自由的終結是一場悲劇，但身處自由社會的人們仍讓紀念六四的傳統留存下來。王松蓮補充道，全球遍地開花的六日紀念活動顯示，即使在如此艱困的時刻，要澆熄對自由和民主的渴望，仍非易事。

（綜合報導，William Yang對此文亦有貢獻）

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